بايدن: أمتنا وصلت إلى الدرك الأسود!

طالب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الرئيس دونالد ترامب بالظهور على الهواء مباشرة والمطالبة بـ”إنهاء حصار الكونغرس”.

وفي كلمة له تعليقاً على الأحداث التي تشهدها واشنطن، طالب بايدن ترامب بالظهور على التلفزيون “وتحمل مسؤوليته الوطنية وقسمه على الدستور”، وقال: إن “الاعتداء على سيادة القانون هو اعتداء على أكثر المؤسسات قدسية”، مشيراً إلى أن ما حصل اليوم هو “تذكار مؤلم أن ديمقراطيتنا جسد هش”.

واعتبر أن “هذه فوضى ومحاولة انفصالية”، داعياً مَن وصفهم بـ”العصابة” إلى “الانسحاب من الكونغرس”، وقال إن “الديمقراطية الأميركية تتعرض لهجوم غير مسبوق”.

وأعرب بايدن عن صدمته وحزنه، وقال “أنا مصدوم وحزين أن أرى أمتنا وصلت إلى هذا الدرك الأسود”، مشدداً أن “أميركا أفضل بكثير من المشهد الذي نراه اليوم”.

وحال انتهاء كلمة بايدن، أطل ترامب على متابعيه على “تويتر” بقطع فيديو مقتضب جدد فيه التأكيد على أن “نتائج الانتخابات مزورة”، إلا أنه ناشد المحتجين للعودة إلى منازلهم وإنهاء الاحتجاج، وقال إنه “يجب احترام سيادة القانون والقائمين على سيادة القانون”.

أعلنت النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر أنها ستتقدم بعريضة لمحاكمة ترامب بعد أن شجع مؤيديه على اقتحام وحصار الكابيتول، فيما علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن قائلاً: على ترامب وأنصاره أن يتقبلوا قرار الشعب الأمريكي.

وعن أحداث العنف في واشنطن، كتب ماس في تغريدة عبر “تويتر”: أعداء الديمقراطية سوف يفرحون بهذه الصور التي لا تطاق من واشنطن… الكلمات المستفزة تسبب أعمال عنف”.