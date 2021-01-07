تأجيل حفل “غرامي” إلى آذار المقبل

أعلنت الأكاديمية الأميركية للموسيقى أنها قررت بسبب جائحة كوفيد – 19 تأجيل احتفال توزيع جوائز “غرامي” المخصصة للصناعة الموسيقية بعدما كان من المقرر إقامته في 31 كانون الثاني الجاري.

وأصدرت الأكاديمية بياناً أكدت فيه تأجيل الاحتفال إلى 14 آذار المقبل، خلافاً للتاريخ الجديد الذي نشرته سابقاً على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأوضح المنظمون أنهم اقتنعوا بأن تأجيل الاحتفال هو الخيار الأفضل في ضوء التدهور في تفشي فيروس كورونا في لوس أنجلس واكتظاظ المستشفيات وأقسام الطوارئ، وإصدار الحكومة المركزية وسلطات الولايات تعليمات جديدة.

وشهدت ولاية كاليفورنيا منذ مطلع تشرين الثاني الفائت تسارعاً في تفشي الوباء بعدما كانت أقل تضرراً من عدد من الولايات الأميركية الأخرى، وتسجل فيها راهناً عشرات الآلاف من الإصابات الجديدة بالفيروس يومياً، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان المنظمون يعتزمون إقامة الاحتفال من دون جمهور، وحصر المشاركة بمقدميه وبالفنانين الذين كان يفترض أن يغنوا، على أن ينقل عبر شاشة محطة “سي بي إس”.

وكانت ملكة البوب بيونسيه تصدرت السباق على الجوائز إذ حصلت على تسعة من الترشيحات ما رفع مجموع ترشيحاتها إلى 79.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من احتفالات توزيع الجوائز الأخرى أرجئت بسبب الجائحة، من بينها احتفال توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام في 25 نيسان المقبل بدلاً من 28 شباط.