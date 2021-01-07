تأجيل حفل “غرامي” إلى آذار المقبل

تأجيل حفل “غرامي” إلى آذار المقبل
أعلنت الأكاديمية الأميركية للموسيقى أنها قررت بسبب جائحة كوفيد – 19 تأجيل احتفال توزيع جوائز “غرامي” المخصصة للصناعة الموسيقية بعدما كان من المقرر إقامته في 31 كانون الثاني الجاري.
وأصدرت الأكاديمية بياناً أكدت فيه تأجيل الاحتفال إلى 14 آذار المقبل، خلافاً للتاريخ الجديد الذي نشرته سابقاً على موقعها الإلكتروني الرسمي.
وأوضح المنظمون أنهم اقتنعوا بأن تأجيل الاحتفال هو الخيار الأفضل في ضوء التدهور في تفشي فيروس كورونا في لوس أنجلس واكتظاظ المستشفيات وأقسام الطوارئ، وإصدار الحكومة المركزية وسلطات الولايات تعليمات جديدة.
وشهدت ولاية كاليفورنيا منذ مطلع تشرين الثاني الفائت تسارعاً في تفشي الوباء بعدما كانت أقل تضرراً من عدد من الولايات الأميركية الأخرى، وتسجل فيها راهناً عشرات الآلاف من الإصابات الجديدة بالفيروس يومياً، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان المنظمون يعتزمون إقامة الاحتفال من دون جمهور، وحصر المشاركة بمقدميه وبالفنانين الذين كان يفترض أن يغنوا، على أن ينقل عبر شاشة محطة “سي بي إس”.
وكانت ملكة البوب بيونسيه تصدرت السباق على الجوائز إذ حصلت على تسعة من الترشيحات ما رفع مجموع ترشيحاتها إلى 79.
تجدر الإشارة إلى أن عدداً من احتفالات توزيع الجوائز الأخرى أرجئت بسبب الجائحة، من بينها احتفال توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام في 25 نيسان المقبل بدلاً من 28 شباط.