تواصل أعمال المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري الديمقراطي

في يوم السادس من الشهر الحالي، عقد اجتماع اليوم الثاني للمؤتمر حين تجيش البلاد كلها بالمعنويات المتصاعدة من خبر افتتاح المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري.

واصل القائد الأعلى كيم جونغ وون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى لقواتها المسلحة تقديم تقرير أعمال اللجنة المركزية السابعة للحزب على إثر اجتماع اليوم الأول.

تتصاعد حماسة الحضور بصورة أكثر، فيما يستمعون إلى تقرير أعمال لجنة الحزب المركزية الذي تنعكس فيه الخطط الإستراتيجية والتكتيكية الرامية إلى الإتيان بالتقدم الأكبر في مسيرة التطور الشامل لبناء اشتراكيتنا.

تم تحليل في تقرير اجتماع اليوم الثاني، أحوال المرور والنقل، البناء الرئيسي وصناعة مواد البناء، الاتصالات، التجارة، إدارة أراضي الدولة وحماية بيئتها، إدارة المدن، الاقتصاد الخارجي وغيرها من القطاعات الرئيسية وميادين إدارة الاقتصاد، وتم عرض الأهداف الرامية إلى تحقيق التجديدات والتطورات في القطاعات المعنية أثناء خطة السنوات الخمس الجديدة وطرق تنفيذها.

كما أشار التقرير إلى طرق الحل للإتيان بالتغيرات الواقعية التي يمكن الإحساس بها في معيشة الشعب، عن طريق تحقيق نمو الإنتاج المخطط والمستدام في قطاعات الزراعة والصناعة الخفيفة وصيد الأسماك وتطوير المدن والأقضية بصورة مستقلة ومتعددة النواحي.

وأوضح مرة أخرى الإرادة بالغة الشأن لحماية أمن البلاد والشعب والبيئة السلمية لبناء الاشتراكية بأمان، عبر تعزيز قدرات الدفاع الوطني إلى المستوى الأعلى، وطرح الأهداف لتحقيقها.

وعرضت فيه المهام الرئيسية للإسراع بتطوير العلوم والتكنولوجيا للبلاد، بصورة مفصلة.

فيما يعير جميع الحضور أذنا صاغية إلى تقرير الأعمال، يوطدون العزم على مثابرتهم في الأعمال الثورية، تحدوهم الثقة الجديدة.