علي فخور ينحت “العرش٣”

البعث- نزار جمول

ما زال الفنان العالمي علي فخور ينتج الروعة من رحم الرخام، إذ تعتبر منحوتاته لوحات فنية تترك أثراً في النفس البشرية، والعمل الجديد لفخور وعنوانه “العرش٣” يأتي استكمالاً لعمليه السابقين “العرش١”، و”العرش٢”. وبيّن فخور أن هذا العمل الذي أنجزته يداه في مدينته السلمية يعدّ من أهم أعماله النحتية، حيث تميّز بالدقة والمهارة في التكوين والتشكيل، وأكد أن “العرش٣” عمل نحتي رخامي بارتفاع ٥٤ سم، وفكرته الرئيسية تتحدث عن الأزمة السورية التي تظهر وحشية العصابات الإرهابية التي كانت لها اليد في سفك الدم السوري، معتبراً أنه كتب اسم سورية بشرايين هذا العمل.

يُذكر أن الفنان علي فخور ابن مدينة السلمية حصل على العديد من الجوائز وشهادات التكريم، وكان له شرف تمثيل سورية كنحات في معرض دولي أقيم في لشبونة بالبرتغال، أوصل من خلاله رسالة مفادها أن السوريين ما زالوا ينتجون أعمالاً فنية تضاهي الأعمال العالمية من تحت ركام الحرب الجائرة والظالمة ومن بين مخالب العدوان الآثم على بلدهم.