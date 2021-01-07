قوات الاحتلال الأمريكي تخرج رتلاً من 50 شاحنة محملة بالحبوب المسروقة إلى العراق

تتواصل الهجمات التي ينفذها مجهولون ضد ميليشيا قسد المرتبطة بالمشروع الأمريكي في المنطقة حيث قتل وأصيب عدد من مسلحيها باستهداف مقراتهم وآلياتهم في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة.

وأفادت مصادر محلية في الرقة بأن انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا قسد قرب تل السمن بالريف الشمالي تسبب بوقوع قتلى ومصابين بين مسلحي الميليشيا.

وفي دير الزور قالت مصادر مماثلة إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا قسد في بلدة الحوايج شرق المحافظة ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف مسلحي الميليشيا وتدمير السيارة.

إلى ذلك استهدف مجهولون مقراً عسكرياً لميليشيا قسد في قرية العلوة جنوب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي تلاه تحليق مكثف لطيران ما يسمى التحالف الدولي وأسفر عن إصابة مؤكدة في صفوف الميليشيا ودمار بالمقر وفقا لمصادر محلية.

وفي مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي شن مجهولون هجمات بالأسلحة الرشاشة على دورية لميليشيا قسد في القسم الخامس من المخيم الذي يشهد تصاعدا في العنف نتيجة الفلتان الأمني والأوضاع المعيشية الصعبة داخله حيث عثر أيضا على جثة امرأة مقتولة برصاص مجهولين في أحد أقسام المخيم.

في الأثناء أقدمت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على اختطاف عدد من الشبان في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي لسوقهم وإجبارهم على القتال في صفوفها.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيا قسد طوقوا عدة أبنية في عدد من أحياء مدينة الشدادي بريف الحسكة وداهموا منازل فيها وأقدموا على اختطاف مجموعة من الشبان وسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا قسراً.

في سياق متصل أرسل ما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة ومواد لوجستية إلى حقل كونيكو النفطي شمال شرقي دير الزور وذلك بهدف تعزيز وجوده العسكري في تلك المنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن قافلة مؤلفة من عدة آليات وشاحنات ومحملة بالأسلحة والمساعدات اللوجستية تابعة لما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن دخلت إلى حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي والذي حوله “التحالف” إلى قاعدة عسكرية لتعزيز وجوده وسرقة الثروات السورية.

في حين أخرجت قوات الاحتلال رتلاً محملاً بالقمح والشعير من صوامع الطويبة إلى الأراضي العراقية.

ونقلت مصادر محلية من ريف اليعربية أن رتلاً من 50 آلية مؤلفة من شاحنات محملة بالقمح والشعير المسروق من صوامع الطويبة إضافة إلى عدد من البرادات والناقلات وعدد من الصهاريج اتجه إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وذكرت مصادر محلية من ريف رميلان أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت من قواعدها غير الشرعية 7 شاحنات أخرى بالتوازي مع تحليق مكثف للطيران العسكري التابع لقوات الاحتلال

في السياق ذاته جدد الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم على القرى والبلدات الآمنة المجاورة للمناطق التي يحتلونها بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومجموعات من مرتزقتها الإرهابيين اعتدت بالمدفعية على محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي (أم فور) شمال الرقة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية.

إلى ذلك استشهد مدني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة بسيارتهم في بلدة ممتنة بريف القنيطرة.

وذكر مراسل سانا أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مدنية تقل أربعة مدنيين في بلدة ممتنة بريف القنيطرة الأوسط ما أدى إلى استشهاد احدهم وإصابة الثلاثة الآخرين بجروح بليغة.

وأشار مدير مشفى ممدوح اباظة الدكتور وسام الماوردي إلى أن قسم الإسعاف استقبل الجرحى جراء انفجار العبوة الناسفة نتيجة إصابتهم بشظايا في مختلف أنحاء الجسم وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.