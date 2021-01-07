3 مشاريع استثمارية فقط في حماة.. و”فنار” يعترف بصعوبات ومعوقات

حماة- حسان المحمد

وصل عدد المشاريع التي استثمرها فرع حماة لهيئة الاستثمار السورية خلال العام ٢٠٢٠ إلى ثلاثة مشاريع فقط. وبحسب عامر فنار مدير فرع حماة لهيئة الاستثمار فإن المشاريع شملت مشروع تصنيع وتجميع أجهزة تلفزيون (شاشات العرض)، إضافة إلى مشروعين لاستخراج مادتي الحجر الكلسي في منطقة مصياف، حيث وفرّ المشروعان ٤١ فرصة عمل وبكلفة تقديرية ٢٠٠ مليون ليرة.

وأشار فنار إلى أن الفرع منح في العام ٢٠٢٠ نحو١٠٠ إجازة استيراد شملت: مواد أولية تدخل في العملية الإنتاجية للمشاريع الاستثمارية كمواد لصناعة الأدوية، وزيوت النخيل الخامية لصناعة الزيوت والسمون، وورق ألمنيوم وعبوات تنك معالجة كهربائياً لصناعة العبوات، وكرتون مقسى لصناعة كونات لزوم معامل الغزل، ومخاليط عطرية للصناعات الغذائية، وزيت السليكون الذي يدخل في صناعة الجلود، وآلات وخطوط إنتاج وعدد لزوم إقامة المشاريع، وسيارات شاحنة شاسيه لزوم تنفيذ مشاريع النقل وأبواب مانعة للرطوبة وغير ذلك من المواد.

وأشار فنار إلى وجود صعوبات تعيق العمل وتقف أمام تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المحافظة، كصعوبة الحصول على موافقة الترخيص من الناحية الزراعية كونها تخضع لدليل تصنيف الأراضي الزراعية، عدا عن حاجة التراخيص إلى أن تكون الأراضي من الصنف الخامس وما فوق، علماً أن معظم أراضي المحافظة مصنفة من الدرجات الثلاث الأولى والتي تعتبر زراعية حسب الدليل المذكور، الأمر الذي يتعذر معه الحصول على الموافقة التي تحقق هذا الشرط مما يؤثر سلباً على زيادة وإقبال المستثمرين وإنشاء المشاريع. ولفت فنار إلى أهمية إحداث مدينة صناعية من أجل تذليل صعوبات العمل كلّها.