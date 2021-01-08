إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرتي نابلس والخليل

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المظاهرة الأسبوعية التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية في قرية بيت دجن شرق نابلس بقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان في منطقة جبل الشرفة بقرية دير جرير شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في مدينة الخليل في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن منسق لجنة الحماية والصمود في بلدة مسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور قوله إن قوات الاحتلال اعتدت بقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي انطلقت في بلدة مسافر يطا تنديداً بمحاولة الاحتلال الاستيلاء على أراضيهم ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول في الخليل وقرية دير جرير في رام الله واعتقلت فلسطينيين اثنين.