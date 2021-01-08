الحب فى زمن كورونا

لم يستسلم طبيب روسي لحالة الطوارئ التي يعيشها الأطباء والعاملون من الأطقم الطبية لمواجهة الوباء، في التعبير عن حبه، فبعد 8 أشهر من لقائهما لأول مرة في غرف العزل المخصّصة لمرضى كورونا، طرح الجرّاح إيغور أنوخين، سؤال الزواج على زميلته إيكاترينا فنوكوفا في المستشفى حيث يعملان في رعاية مرضى فيروس كورونا في مستشفى كراسنويارسك الإقليمي، إذ قام بتقديم خاتم الخطوبة وهتف الأطباء الآخرون الذين كانوا يرتدون بدلات الوقاية الكاملة فرحاً، بعد أن قالت إيكاترينا: نعم.

وقال إيغور: عندما قررت أن أقترح الزواج، لم أتردّد للحظة لكنني كنت قلقاً للغاية، والتقينا في المستشفى في نهاية نيسان، وتحدثنا مع بعضنا البعض، ولكننا أدركنا أننا كنا نبحث عن بعضنا البعض طوال حياتنا، وأصبحنا زوجين. واستطرد قائلاً إنه اقترح الزواج في 7 كانون الأول، حيث جاءت اللحظة السعيدة كفترة استراحة مبهجة في شتاء قاسٍ في مدينة كراسنويارسك التي تضررت بشدة من عدوى كوفيد- 2019.