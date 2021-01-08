سنغافورة تحول عرق الجسم إلى كهرباء!

تمكّن علماء سنغافوريون من إنشاء مادة لا تمتصّ العرق فحسب، بل تحوّله إلى تيار كهربائي. وبحسب صحيفة “روسكايا غازيتا”، يقول العلماء إنه يمكن استخدام الرطوبة المجمعة لتشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة مثل الساعات وأجهزة تتبع اللياقة البدنية وغير ذلك، ويمكن ملاحظة أن هذه الفكرة ليست جديدة، ففي عام 2013 طوّر المهندسون الأمريكيون لأول مرة جهازاً يمكنه توليد الكهرباء من العرق.

لقد تطلب الأمر الكثير من الرطوبة للحصول على بعض التأثيرات المهمة على الأقل، بمعنى أنه كان على الشخص أن يتعرق جيداً، وربما يناسب مثل هذا الجهاز أبطال الأولمبياد فقط، باختصار، على الرغم من إظهار التأثير إلا أنه ظل عند مستوى “أنبوب الاختبار”. ويعطي تطور العلماء السنغافوريين فرصة لإيصال هذه الفكرة إلى الجماهير، هذا لأنهم صنعوا مادة تمتص العرق أسرع بست مرات وتحمل 15 مرة رطوبة أكثر من المواد التقليدية، هذا يعني أنه لم تعد هناك حاجة لجهود كبيرة لاستخراج التيار الكهربائي. إضافة إلى ذلك، أشعة الشمس كافية لتجفيف هذا المنتج، لذلك يمكن استخدامه أكثر من مائة مرة.