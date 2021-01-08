الجولة 11 من الدوري الممتاز.. اختبار صعب للمتصدر أمام الوثبة وحطين بضيافة البرتقالي

تشهد المرحلة الحادية عشرة من الدوري الممتاز بكرة القدم التي ستُقام مبارياتها السبع عند الثانية من ظهر اليوم مواجهات مهمّة بالنسبة لفرق الصدارة، أبرزها ديربي حمص الذي سيجمع المتصدر الكرامة (26 نقطة) بجاره الوثبة صاحب المركز الثامن (12 نقطة)، حيث يسعى الكرامة لمواصلة ريادته للترتيب واستغلال وضعية جاره الذي يعيش حالة من التخبط الفني التي أثرت على طموحاته في المنافسة.

من جهته الوصيف تشرين (23 نقطة) يستضيف الحرجلة العاشر (9 نقاط) على أرضية ملعب الباسل ساعياً لخطف النقاط الثلاث وتعويض عثرة الجولة الماضية، لكن المشكلة التي ستواجه حامل اللقب تتجلّى في كثرة الإصابات التي يعاني منها الفريق في مختلف الخطوط.

أما الجيش الثالث (23 نقطة) فسيكون أمام ديربي كلاسيكي حين يواجه على أرضية ملعب الجلاء جاره الشرطة صاحب المركز الحادي عشر (7 نقاط)، ورغم الفوارق الفنية الكبيرة بين الطرفين إلا أن المهمة لن تكون سهلة على الجيش في ضوء حاجة المنافس للنقاط الثلاث للابتعاد عن مراكز الخطر.

وفي مباراة واعدة يحلّ حطين الرابع (22 نقطة) ضيفاً على الوحدة الخامس (19 نقطة) على أرضية ملعب الفيحاء، حيث يبحث كلا الفريقين عن الاقتراب أكثر من ثلاثي الصدارة، لكن الأكيد أن المتعة ستكون حاضرة بما يمتلكه الأزرق والبرتقالي من نجوم على مستوى عال.

وعلى أرضية ملعب البعث يستقبل جبلة السادس (16 نقطة) فريق الاتحاد التاسع (11 نقطة) في مباراة ستقام دون جمهور بسبب عقوبة اتحادية، وتبدو كل الظروف مواتية لمتابعة لقاء تنافسي في ضوء رغبة الفريقين في مواصلة نتائجهما الإيجابية وخاصة أحمر حلب الساعي لحجز مركز يليق به.

الطليعة السابع (14 نقطة) سيكون أمام فرصة استغلال وضعية مضيفه الحرية الثاني عشر (5 نقاط) عندما يلتقيان على أرضية ملعب الحمدانية، فيما يبحث الحرية عن وقف نزيف النقاط بعد سلسلة من الهزائم الثقيلة التي كلفته التراجع نحو مراكز الخطر.

وفي قمة من نوع آخر يلتقي الفتوة قبل الأخير (نقطتان) بمستضيفه الساحل الأخير (نقطتان) وكلاهما في الهم سواء، فالظروف العامة للفريقين تبدو متشابهة مع غياب الاستقرار الفني واستمرار التذبذب في الأداء حيث ستزداد أمورهما تعقيداً جولة بعد أخرى.

“البعث”