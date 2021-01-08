في دوري سلة الرجال.. الكرامة يستقبل الوحدة للحفاظ على الصدارة

تشهد صالة الشهيد غزوان أبو زيد في حمص مساء اليوم الجمعة لقاء قمة دوري سلة الرجال، والذي يجمع الكرامة المتصدر الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن محققاً تسع انتصارات بضيفه الوحدة “الوصيف” الذي حقّق الانتصار سبع مرات مقابل خسارتين.

المباراة من المنتظر أن تحفل بالقوة والإثارة، نظراً لما يضمه الفريقان من لاعبين على مستوى عال، الكرامة على أرضه وبين جماهيره له الأفضلية بالفوز، وهو يسعى للمحافظة على صدارة الترتيب، أما الوحدة فيدرك أن خروجه من موقعة اليوم منتصراً له تأثيرات عدة أولها إلحاق الخسارة الأولى بالكرامة، وثانياً دخول المواجهة المقبلة أمام الجيش يوم الثلاثاء المقبل وهو بقمة الانتعاش وتثبيت موقعه على سلم الترتيب.

وفي لقاء لا يقلّ أهمية يواجه الاتحاد ضيفه الجيش في قمة كلاسيكية متفاوتة الأهداف بالنسبة للفريقين، فأصحاب الأرض يعيشون في دوامة بعد استقالة المدرب عثمان قبلاوي، ورغم تصدي رئيس النادي الخبير باسل الحموي لمهمة الإشراف على الفريق، لكنه لم يكن على مستوى الطموح، إضافة لذلك فإن مستحقات اللاعبين التي لم تصرف ستشكل إشكالية قد تربك القائمين على الفريق، من جهته الجيش سيلعب من أجل الصعود نحو مقدمة الترتيب كونه لعب ست مباريات فاز بخمس منها وتعرض لخسارة أمام الكرامة، والمباراة فرصة لنجوم الجيش لإثبات أنهم قادرون على المحافظة على اللقب.



آخر مباريات اليوم ستكون على أرضية الشهيد صالة ناصح علواني في حماة، وفيها يستضيف النواعير الثورة، وكلا الفريقين في الهم سواء ويريدان تغيير الصورة الباهتة التي قدماها حتى الآن، وكلاهما بحاجة للفوز للابتعاد عن الفرق المهدّدة بالهبوط، النواعير حقق الفوز مرتين مقابل أربع هزائم، في حين حقّق الثورة فوزاً وحيداً مقابل ست هزائم.

عماد درويش