أكثر من ثلاثين ألف طالب تقدموا لامتحانات الفصل الأول بدرعا

درعا- دعاء الرفاعي

ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، تواصل تربية درعا بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها دائرة الصحة المدرسية مبادرة لتعقيم مئات المدارس الامتحانية، في مختلف مناطق المحافظة لتوفير البيئة المناسبة لتقديم امتحانات الفصل الأول.

ولفت أحمد القادري معاون مدير التربية إلى أن الحملة تشمل كافة المدارس، حيث تمّ تزويد المدارس بمعدات التعقيم من مرشات ومواد تعقيم، مشيراً إلى أن عملية التعقيم ستتمّ قبل وأثناء وبعد الامتحان في كل المدارس، مؤكداً أن 30295 طالباً تقدموا إلى امتحانات الفصل الأول وسط الإجراءات الاحترازية المتخذة في كافة المدارس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولاسيما بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بين الطلاب والكادر التدريس، مبيناً أن التربية عملت على تقسيم الامتحانات إلى فترتين لتحقيق التباعد المكاني.