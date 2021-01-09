إنتر يصطدم بروما والريال يواجه أوساسونا في إيطاليا وإسبانيا

تكمل الدوريات الأوروبية نشاطها بجولات هادئة نسبياً بعد أسبوع حافل من المنافسات في مسابقات الدوري والكأس، وسنتحدث اليوم عن جولتي الدوريين الإيطالي والإسباني في حين تشهد الكرة الإنكليزية إقامة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي والتي تمرّ دون مواجهات قوية تذكر.

البداية مع الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي، حيث يستضيف ثالث الرتيب فريق روما وصيف الترتيب الإنتر في قمة هذا الأسبوع، مباراة لن يفرط بنقاطها أيٌّ من الفريقين وخاصة الإنتر الذي لم يحسن استغلال هدية يوفنتوس، الذي أوقف سلسلة ميلان الخالية من الهزائم لهذا الموسم عندما كبده خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث خسر الفريق الأزرق والأسود بشكل مفاجئ أمام سامبدوريا بهدفين لهدف، بينما يدخل ذئاب العاصمة مباراتهم منتشين بفوز هام في الجولة السابقة على كروتوني، ليفصل بين الإنتر وذئاب العاصمة ثلاث نقاط ستجعل من المباراة قمة في الإثارة.

إسبانياً يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نظيره غرناطة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الليغا، ويحتل البارسا المركز الخامس بجدول الترتيب فيما يتواجد غرناطة في المركز السابع، وبعد 16 لقاء نجح برشلونة في الفوز بثماني مباريات وتعادل في أربعة وسقط في مثلهم، فيما فاز غرناطة بسبع مواجهات وتعادل في ثلاث وسقط في ست مباريات، وترغب كتيبة الهولندي كومان في متابعة سلسلة نتائجها الجيدة وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة التقدم بجدول الترتيب والعودة للمنافسة على اللقب، ولرفع المعنويات قبل مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال سوسيداد يوم الأربعاء المقبل.

أما الغريم التقليدي ريال مدريد وصيف الليغا بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد فيواجه نظيره أوساسونا، صاحب المركز التاسع عشر، ويرغب الملكي في تحقيق الفوز والاستمرار في تضيق الخناق على المتصدر رغم أن تقارير صحفية كشفت عن احتمال تأجيل هذه المواجهة بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج.

الدوري الإيطالي (الجولة 17)

مباريات اليوم: بنيفنتو – أتلانتا 4 عصراً، جنوى – بولونيا 7 مساءً، ميلان – تورينو 9.45 مساءً.

مباريات الغد: روما – إنتر 1.30 ظهراً، بارما – لاتسيو، أودينيزي – نابولي، هيلاس – كروتوني، 4 عصراً، فيورنتينا – كالياري 7 مساءً، يوفنتوس – ساسولو 9.45 مساءً.

مباريات الاثنين: سبيزيا – سامبدوريا 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة 18)

مباريات اليوم: إشبيلية – ريال سوسيداد 3 عصراً، أتلتيكو مدريد – أتلتيك بلباو 5.15 مساءً، غرناطة – برشلونة 7.30 مساءً، أوساسونا – ريال مدريد 10 مساءً.

مباريات الغد: ليفانتي – إيبار 3 عصراً، قادش – ديبورتيفو ألافيس 5.15 مساءً، إلتشي – خيتافي 7.30 مساءً، بلد الوليد – فالنسيا 10 مساءً.

مباريات الاثنين: ويسكا – ريال بيتيس 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– التقى روما وإنتر في 204 لقاء حتى الآن بكافة المسابقات المحلية والإقليمية، حيث واجه إنتر فريق روما أكثر من أي فريق آخر منذ تأسيس النادي في عام 1927، ويليهم يوفنتوس (192) وميلان (189) على التوالي.

– في الدوري الإيطالي تواجه روما وإنتر 173 مرة، فاز ذئاب العاصمة 49 مرة، بينما انتصر الأفاعي في 72 وانتهت 52 مباراة بالتعادل، وسجل روما 222 هدفاً في شباك الإنتر، بينما سجل الإنتر 277 هدفاً في شباك منافسه.

– فاز كل من برشلونة ونظيره غرناطة في 3 من آخر 5 مباريات لعباها في الدوري، لكن الأول تعادل في المباراتين المتبقيتين في حين خسر الأندلسي فيهما.

– لم يفز أوساسونا في آخر تسع مباريات لعبها أمام ريال مدريد في الليغا، وخسر مرتين فقط في آخر ثماني مباريات لعبها أمام فرق مدريدية فى الليغا.