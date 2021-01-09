السيد نصر الله: ما حصل في أمريكا يظهر زيف ديمقراطيتها.. وترامب يمثل عينة فجة من غطرستها السياسية والعسكرية

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن ما حصل في الولايات المتحدة من اقتحام لمقر الكونغرس يظهر زيف الديمقراطية الأمريكية مشيراً إلى أن الأميركيين اعتادوا أن يفعلوا ذلك في البلدان الأخرى والآن جاء الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ليطبقه في بلده.

وقال السيد نصر الله في كلمة متلفزة مساء اليوم أن ما جرى في واشنطن هو عينة بسيطة مما ارتكبه ترامب في اليمن وسورية والعراق وفلسطين مبيناً أن الأميركيين لمسوا عن قرب نتائج سياسة ترامب واستعداده حتى لقتل مواطنيه من أجل السلطة.

وأشار السيد نصر الله إلى أن ترامب يمثل عينة فجة من الغطرسة السياسية والعسكرية الأمريكية التي لطالما فرضت هيمنتها على الشعوب وقوضت سيادتها موضحاً أن الأحداث الأخيرة في واشنطن لها تداعيات في أمريكا والمنطقة والعالم.

من جهة أخرى بين السيد نصر الله أن الغاية من الإجراءات القسرية الأحادية الأمريكية على لبنان هي استهداف المقاومة وحماية مصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي مضيفاً أن الأميركي لا يهتم بلبنان إلا من باب وجود المقاومة لأن ما يهمه أمن العدو الإسرائيلي.

وحول ملف انفجار مرفأ بيروت لفت السيد نصر الله إلى أن هذه قضية وطنية تهم كل لبنان وتضرر كل اقتصاد البلاد جراء الانفجار داعياً إلى عدم تسييس هذه القضية وضرورة وصولها إلى نهايتها العادلة والصادقة.