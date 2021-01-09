المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري يواصل أعماله لليوم الرابع على التوالي

في يوم الثامن من كانون الثاني، عقد اجتماع اليوم الرابع للمؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري

واصل المؤتمر أعماله وسط تصاعد حماسة الإخلاص والمعنويات الثورية للمشاركين في المؤتمر بصورة فائقة بعد استماعهم إلى تقرير أعمال اللجنة المركزية السابعة للحزب الذي أوضح اتجاه التقدم الجديد لبناء الاشتراكية بجلاء، على أساس استخلاص مجمل شؤون حزبنا ودولتنا في الفترة المستعرضة بصرامة.

ما إن ظهر القائد الأعلى كيم جونغ وون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى لقواتها المسلحة في قاعة المؤتمر حتى أطلق جميع الحضور الهتافات المدوية بحياته.

في الاجتماع، ألقيت المداخلات عن الموضوع الأول “استخلاص أعمال اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري”.

ألقى ري إيل هوان، كيم دوك هون، باك جونغ تشون، ري بيونغ تشول، ري سون كواون، جو يونغ واون، مون كيونغ دوك وباك تشول مين مداخلات.

عبر الخطباء عن تأييدهم وموافقتهم التامة على التقرير التاريخي بتقديم القائد الأعلى، الذي يعكس على نحو شامل النهوج النضالية والمسائل الإستراتيجية والتكتيكية العلمية التي تستأثر بأهمية بالغة في تطور حزبنا وثورتنا.

وأكدوا أن تقرير أعمال لجنة الحزب المركزية سيشجع ويلهم بقوة جميع أعضاء الحزب وأبناء الشعب وضباط وجنود الجيش الشعبي إلى النضال الجريئ بكونه مرشدا منهجيا ينير بجلاء طريق التقدم الرامي إلى تعزيز القدرة القيادية والكفاحية للحزب من كل النواحي وإحراز نصر جديد في بناء اشتراكيتنا، بما يتفق والمتطلبات الناضجة لثورتنا التي انتقلت إلى مرحلة تطور جديد.

تطرقوا بنبرات تنم عن الانفعال إلى أن القائد الأعلى أنار طريق التقدم بما يقتضيه العصر وتطور الثورة وقاد الحزب والدولة والشعب قاطبة بحكمته المعهودة حتى فتح عصر الأعجوبة الذي يستبق الزمن ووسع وعزز قوتنا المستقلة ومكانتنا الإستراتيجية على نحو فائق.

وذكروا أنه تم في الفترة المستعرضة، إظهار القدرة القيادية البارزة للجنة الحزب المركزية التي تقود قضية اشتراكيتنا إلى طريق النصر بالتأكيد وهي تخترق المصاعب القاسية للتاريخ من الواجهة، دون تحفظ وتم تجسيد سياسة أولوية جماهير الشعب في كل ميادين البناء الاشتراكي تجسيدا كاملا، بحيث اشتدت مشاعر الثقة للشعب بالحزب بما لا يقاس وتوطدت وحدة القلب الواحد للصفوف الثورية بدرجة كبيرة.

أشاروا إلى النجاحات والخبرات المكتسبة في أعمال قطاعاتهم ووحداتهم لتنفيذ قرار المؤتمر السابع للحزب، وحللوا واستخلصوا بحدة العيوب والأسباب والدروس البادية فيها.

وفي المداخلات، انتقدت ببرودة مسألة العجز في إنجاز خطة السنوات الخمس لتنمية اقتصاد الدولة التي طرحها مؤتمر الحزب ومسألة عدم تجسيد الأساليب الصديقة للواقع والشعب على نحو إيجابي في أعمال الحزب وغيرهما من الأخطاء المكتشفة في قطاعاتهم، وتم التحليل الجدي للدرس الماثل في أنه إذا لم يعمل الكوادر على وجه المسؤولية منزلقين إلى هوة الانهزامية ونزعة حماية الذات أمام المصاعب فلن يتم نقل قرار الحزب إلى حيز الواقع كما يجب ولا يمكن تحقيق التطورات والتجديدات.

فيما يسمع الحضور مداخلاتهم التي تنتقد وتستخلص العيوب المتمثلة في عدم الإتيان بالتقدم الواضح في الأعمال بدون اتخاذ التدابير للتغلب على المصاعب المعترضة على طريق التقدم وحل المسائل العالقة بالقوة الذاتية، تذكروا أعمال قطاعاتهم ووحداتهم اعتمادا على فكر المؤتمر وروحه ومن ناحية الدرس والتطور.

وتلقي الحضور صدمة كبيرة من خلال المداخلات التي تجعلهم يحسون بمدى الإخلاص للحزب والقضية الثورية وموقف الثوري منهما، وتبادلوا الآراء لإحراز التجديد والتطور في المستقبل، بما فيه الكفاية وهم يتحدثون عن خبراتهم ودروسهم بمنتهى الجدية.

تطرق الخطباء إلى ضرورة التفكير الدائم من أجل تحقيق الطموحات والمثل العليا الجديدة والي الطرق العملية الرامية إلى دفع جميع الأعمال قدما بقوة بالمبادرة والروح الخلاقة وأسلوب العمل المقدام، وعبروا بمهابة عن عزمهم الأكيد على أن يعملوا بتفان من أجل الحزب والثورة والوطن والشعب.

إن اجتماع اليوم الرابع للمؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري فجر الحماسة الثورية لجميع الحضور إلى أبعد الحدود بما يليق لطابع مؤتمر العمل والنضال والتقدم، وجعلهم يتحلون بالإيمان الصلب والإرادة الثابتة لأداء مهامهم المسؤولة المقدسة في مجرى تنفيذ البرنامج الكفاحي المطروح في تقرير أعمال لجنة الحزب المركزية.