تفاصيل جديدة عن يوم اقتحام الكونغرس.. هذا ما طلبه ترامب من سيناتور جمهوري ؟!

بينما يستعد الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي لإطلاق إجراءات محاكمة برلمانية للرئيس دونالد ترامب على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس، كشف سيناتور جمهوري عن أن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا خلال وقائع الاقتحام، للمطالبة بتأخير التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وقالت شبكة “سي إن إن” (CNN) إن كلا من ترامب ومحاميه رودي جولياني أجرى اتصالا عن طريق الخطأ بالسيناتور الجمهوري مايك لي، حين كانت أعمال الشغب الدامية تجري داخل مبنى الكونغرس (الكابيتول) يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا لتلك الأنباء -التي أكدها للشبكة المتحدث باسم السيناتور لي- فإن المقصود بذلك الاتصال الهاتفي كان السيناتور الجمهوري تومي تابرفيل، المنتخب حديثا عن ولاية ألاباما.

واتصل ترامب بالهاتف الشخصي للسيناتور لي في حدود الساعة 2 عصرا بالتوقيت المحلي، وكان المشرعون وقتئذ قد أخلوا القاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ وانتقلوا إلى غرفة أخرى هربا من أعمال الشغب.

ورد السيناتور لي على ترامب، وتبين أن الرئيس أخطأ الرقم، إذ طلب منه إعطاء الهاتف إلى تابرفيل حتى يتحدث معه.

ونقلت “سي إن إن” عن مصدر قوله إن ترامب تحدث مع تابرفيل لنحو 10 دقائق وطلب منه تقديم اعتراضات إضافية خلال جلسة التصديق النهائي على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، والتي يفتح فيها المجال للاعتراض على نتائج كل ولاية من الولايات.

المحاكمة البرلمانية

في غضون ذلك، يمضي الديمقراطيون في مسار سريع لإطلاق محاكمة برلمانية للرئيس ترامب إذا لم يتقدم باستقالته.

وبالرغم من الصعوبات التي ينطوي عليها هذا المسار، وخاصة مع بقاء حوالي 10 أيام فقط قبل انتهاء ولاية ترامب، يبدو الديمقراطيون مصممين على اتخاذ إجراء قوي، ولا سيما أن احتمال نجاح المحاكمة قد يؤدي إلى منع ترامب من الترشح للرئاسة في المستقبل أو تولي أي منصب رسمي.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد في المجلس للاستعداد لإطلاق محاكمة برلمانية لترامب ما لم يقدم استقالته.

وأضافت بيلوسي في بيان أصدرته الجمعة بعد اجتماعها مع الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب أن المجلس يحتفظ بكل خياراته، بما في ذلك التعديل الـ25 للدستور أو محاكمة الرئيس برلمانيا. ويخول التعديل الـ25 نائب الرئيس تولي سلطات الرئيس حين لا يكون صالحا لأداء مهامه.

وينوي الديمقراطيون تقديم لائحة الاتهام ضد ترامب يوم الاثنين المقبل، وتتضمن تهمة واحدة هي “التحريض على التمرد”.

لائحة الاتهام

ونشر المشرعون الديمقراطيون مسودة اللائحة، التي تركز على أفعال الرئيس الجمهوري ترامب بعد انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتقول إن محاكمته سببها تحريضه على العنف واقتحام مبنى الكونغرس.

وتنص المسودة على منع ترامب من تقلد أي منصب حكومي في المستقبل.

ونشر النائب الديمقراطي تيد ليو على صفحته في تويتر نسخة من المسودة تضمنت بندا واحدا حمل عنوان “التحريض على التمرد”.

وجاء في الوثيقة أن ترامب من خلال تكرار الادعاء بفوزه في الانتخابات وتشجيع أنصاره على الاعتداء على الكونغرس عرّض أمن الولايات المتحدة والمؤسسات الحكومية للخطر، وهدد نزاهة النظام الديمقراطي، وأعاق الانتقال السلمي للسلطة.

وتضيف الوثيقة أن ترامب أظهر أنه لا يزال يمثل تهديدا للأمن القومي والديمقراطية والدستور إذا سمح له بالاستمرار في منصبه.

وقال النائب ليو إن أكثر من 150 نائبا وقعوا على لائحة الاتهام بعد ساعات قليلة من نشرها، وأكد أن نص الاتهام قد صيغ بطريقة تهدف للحصول على دعم المشرعين الجمهوريين.

جدول المحاكمة المحتملة

من ناحية أخرى، وزع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على الجمهوريين في المجلس مذكرة توضح كيف ستجري المحاكمة المحتملة لترامب إذا وجه مجلس النواب الاتهام إليه.

ووفقا للمذكرة -التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post)- فإن ماكونيل أخبر الجمهوريين أن مجلس الشيوخ لن يجتمع قبل 19 يناير/كانون الثاني الجاري، لكونه عمليا في فترة استراحة.

ويعني ذلك أن إجراءات المحاكمة البرلمانية -التي تعقد في مجلس الشيوخ- قد لا تبدأ إلا بعد انتهاء ولاية ترامب يوم 20 يناير/كانون الثاني، نظرا إلى أن المجلس يأخذ يوما على الأقل لإطلاق العملية بعد تلقيه لائحة الاتهام من مجلس النواب.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري أمس الجمعة إن محاكمة ترامب في الكونغرس مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.

وفي السياق نفسه، دعا حلفاء ترامب، ومن بينهم السيناتور ليندسي غراهام وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، الديمقراطيين إلى التخلي عن المحاكمة البرلمانية لتجنب إثارة المزيد من الانقسامات.

أما الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، فقال خلال مؤتمر صحفي أمس إنه يرى أن ترامب لا يصلح لتولي السلطة لكن أمر محاكمته متروك للكونغرس.

ويأمل الديمقراطيون أن تؤدي التهديدات بالمحاكمة البرلمانية إلى تكثيف الضغوط على مايك بنس نائب الرئيس وعلى الحكومة لتفعيل التعديل الـ25 بالدستور للإطاحة بترامب قبل انتهاء ولايته.

ومن أجل تفعيل ذلك التعديل، يتعين على بنس وأغلبية أعضاء الحكومة إعلان أن ترامب غير قادر على أداء مهام الرئاسة. وقال أحد المستشارين إن بنس يعارض الفكرة.

في غضون ذلك، كشف استطلاع لـ “رويترز-إبسوس” أن 57% من الأميركيين يرغبون في عزل ترامب على الفور. وقال 70% ممن شاركوا في الاستطلاع إنهم لا يتفقون مع تصرفات ترامب في الفترة التي سبقت اقتحام الكونجرس يوم الأربعاء.

وإذا صوت مجلس النواب لصالح توجيه اتهام لترامب لإطلاق محاكمته، فسيكون بذلك أول رئيس أميركي يحاكمه الكونغرس مرتين.

فقد سبق أن أطلق مجلس النواب إجراءات المحاكمة البرلمانية ضد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2019 على خلفية اتهامات بالضغط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق يتعلق بابن جو بايدن، لكن مجلس الشيوخ قضى ببراءة ترامب في فبراير/شباط 2020.

نوايا ترامب

في المقابل، نقلت شبكة “سي إن إن” (CNN) عن مستشارين في البيت الأبيض قولهم إن ترامب لا يفكر أبدا في الاستقالة ولا يعتقد أنه ارتكب أي خطأ.

كما نقلت شبكة “سي بي إس” (CBS) عن مستشارين بالبيت الأبيض أن ترامب لن يستقيل ولن يسلم السلطة إلى نائبه مايك بنس ويطلب منه إصدار عفو رئاسي بحقه.

من جهة أخرى، قال مايكل كوهين، المحامي السابق لدونالد ترامب، إنه سيدلي بشهادته بشأن مخالفات ارتكبها ترامب وعائلته.

وكتب على تويتر الجمعة “لقد تلقيت طلبا ووافقت على التعاون مع العديد من الوكالات الحكومية للإدلاء بشهادة بشأن المخالفات التي ارتكبها ترامب وعائلة ترامب”