توزيع 1300 طن من بذار البطاطا بحمص ” للمدقق”

حمص – صديق محمد

يواصل فرع إكثار البذار في حمص عمليات توزيع بذار البطاطا المستوردة بنوعيها سبونتا وفريدة على المزارعين المكتتبين للعروة الربيعية، حيث بلغت الكميات الموزعة حتى تاريخه 1300 طن من أصل الكمية المكتتب عليها لهذا الموسم والبالغة 2700 طن وذلك بحسب مدير الفرع المهندس أحمد يوسف أحمد الذي أكد أنه خلال الأسبوع القادم ستصل باقي الكمية من بلد المنشأ ليتم توزيعها على المزارعين .

من جهة ثانية تستمر عمليات غربلة وتعقيم بذار القمح والشعير حتى نهاية موسم الزراعة الحالي ،حيث وصلت الكمية المغربلة والمعقمة لحوالي 5500 طن من بذار القمح وتم التعاقد مع الأخوة المزارعين على 210 أطنان من بذار القمح و85 طناً من بذار الشعير لزراعة حوالي 10 آلاف دونم.

وبيّن مدير الفرع أن الخطة للموسم الحالي هي إنتاج 4000 طن من بذار القمح و1500 طن من بذار الشعير لافتاً إلى أن الكميات الجاهزة من بذار القمح تغطي حاجة المحافظة بالإضافة لتزويد بعض المحافظات حيث تم شحن كميات لدرعا والقنيطرة وطرطوس.