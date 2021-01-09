في محراب الشهادة والشهداء

سلوى عباس

قبل عام من الآن استفاق العالم على خبر استشهاد القائد القومي قاسم سليماني الذي كان رمزاً للبطولة والإقدام في كل المعارك التي خاضها من أجل رسالة المقاومة التي آمن بها، واليوم تهل الذكرى معطرة بعبق الشهادة عبر الحفل التأبيني الذي أقامته سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق تحت عنوان “الاحتفاء بشهداء المقاومة” في دار الأسد للثقافة والفنون إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه، والذي أعده وأشرف عليه رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب د. محمد الحوراني، هذا الحفل الذي تضمن عرض فيلم وثائقي استعرض مقتطفات من حياة الشهيد الإنسانية والوطنية، ويروي بعضاً من بطولاته وبطولات رفاق دربه، والتي ستبقى منارة يهتدي بها أحرار المقاومة، وهذا ماوثقته أيضاً شهادات كل من عمل معه من عسكريين ومراسلين حربيين، كما تضمن الحفل عرضاً بانورامياً لشباب يمثلون استمراراً لنهج المقاومة عبر قصيدتين عن المقاومة للشاعرين أحلام بناوي وقحطان بيرقدار بمرافقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو نزيه أسعد التي عزفت موسيقا الشهيد وعدد من المقطوعات الموسيقية التي تعبر عن المناسبة. وفقرة خاصة للشهيد سليماني يتحدث فيها عن قيم الشهادة وانتصار الحق في مواجهة الباطل، وما يعيشه في فردوس الخالدين.

أيضاً تم الحديث عن الكتب الثلاثة المطبوعة من قبل اتحاد الكتاب العرب لهذه المناسبة وفاء لدماء شهدائنا الأبرار، ووفاء لدم القائد الشهيد سليماني ورفاق دربه ومسيرتهم في المقاومة وهي: “سليماني ملحمة أمة” الذي تضمن دراسات تحليلية تناولت الصعيد التأريخي والتوثيقي للأحداث التي عاشها القائد سليماني، وكيف عالجها وتعامل معها وأثّر بها، بل وعطف مجراها لصالح محور المقاومة، أنجزته مجموعة من الباحثين من اختصاصات وأعمار مختلفة على امتداد الجغرافية السورية، ليكون هذا الكتاب مصدراً مهماً ورسالة للأجيال القادمة. أما كتاب “الملحمة السليمانية” فتضمن القصة والشعر والمسرح وأدب الأطفال، وقد عكست النصوص في مختلف الفنون صورة القائد الشهيد على الأدب المقاوم من جوانب مختلفة وتحدثت عن مكانة الشهيد سليماني في وعي الشعب السوري، ووقوفه إلى جانب الجيش العربي السوري في معظم معاركه، وكان المشاركون فيه من مختلف الأعمار أيضاً، في تحية إلى روح الشهيد قاسم سليماني، بما يحمله الأدب من رسالة إنسانية وجدانية. والكتاب الثالث “الجنرال قاسم سليماني والصراع في الشرق الأوسط” للكاتب زبير سلطان قدوري وتضمن استعراض للأحداث في المنطقة والعالم على الصعد كافة.

كما تضمن برنامج الحفل فقرة “في محراب الشهادة والشهداء” وتكريم عدد من أسر الشهداء من كل المحافظات السورية ممثلين بياسمينات الأمل أمهات الشهداء وزوجاتهم اللواتي اختصرن أبجديات اللغات بتعاليهن على جراحهن، متجاوزات حزنهن ليهدهدن بين راحتيهن أرواح أيتام عبثت بقلوبهم الحرب، وليبقين حاملات لأحلامهم، فأمهات الشهداء يمثلن مدرسة من تضحية وكبرياء في إعداد أبطال شكلوا طوقاً من ياسمين زيّن جيد الوطن، وكانت دماؤهم عبقاً يحمل نسائم العزة والفخار، ورسموا باستشهادهم عزة أمتهم ووطنهم وكل من ينتمي إليهم ويسير على دربهم.

كذلك رافق الحفل افتتاح معرض صور فوتوغرافية بعنوان “حكاية مجد” استعرض مقتطفات من حياة الشهيد القائد سليماني.

تقام هذه الاحتفالية والموكب مازال طويل جداً، وقافلة الشهداء ينضم إليها كل يوم علم جديد.. مئات الشهداء ومن كل الأعمار يرتقون كل يوم وهم يرفعون الرايات المعطرة بدمائهم الزكية الطاهرة، ليرسموا معالم وطن أدركوا بيقين الحقيقة التي اصطفاهم الله لأجلها كم يستحق من تضحيات وعطاءات، فما أروع ارتقاؤكم وأنتم تسيرون في زفاف يرسم معالم النصر الأكيد ليزهر ربيع أيامنا المشرق ببريق نظراتكم الأخيرة على وطن خُلدت أسماؤكم نجوماً في علياء مجده.. أنتم ستبقون أنشودة الخلود، بدمائكم الزكية وأياديكم الفتية صُنعت الحضارة، وبمجدكم رفعتم لواء الأمة، فكانت قوتكم أمام ضعف الأعداء وشجاعتكم أمام جبنهم.