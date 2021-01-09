لأول مرة.. 15 ألف وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة

سجلت منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا، أكثر من 15 ألف وفاة ناجمة عن الفيروس المستجد خلال 24 ساعة.

وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني يوم السبت أن حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في العالم ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15454 حالة وفاة، مقابل 14307 وفيات في اليوم السابق.

ويعود أكبر قدر من هذه الوفيات 4176 وفاة، حسب بيانات المنظمة الأممية، إلى الولايات المتحدة.

ورصدت المنظمة خلال اليوم الأخير 799712 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، سجل أكثر من ثلثها (277195) في الولايات المتحدة وحدها.

وأصبح إجمالي عدد ضحايا الفيروس التاجي في العالم، بناء على إحصاءات المنظمة الأممية، 87 مليونا و589206 إصابات مؤكدة منها مليون و906606 وفيات.

إلى ذلك، تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في بريطانيا، اليوم السبت، حاجز 3 ملايين حالة لتصبح المملكة المتحدة خامس دولة في العالم تتخطى هذه العتبة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 59937، ليصل إلى مستوى 3017409 حالات.

وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لمؤشر الإصابات اليومية، الذي بلغ يوم 5 كانون الثاني 60916 حالة، وفي 6 منه 62322، وفي 7 كانون 52618، وفي 8 منه 68053، ما يمثل حصيلة قياسية.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 1035 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 80868 متوفيا.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وأطلقت سلطات المملكة المتحدة حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية.

وفي الوقت ذاته رصدت البلاد انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وفي 14 كانون الأول أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.