مجلس بلدي بحماة يمارس عمله رغم حله منذ شهرين

حماة – محمد فرحة

لايزال مجلس بلدية حيالين الغاب بحماة يمارس عمله بكامل صلاحياته رغم صدور مرسوم بحله منذ الثاني من شهر تشرين الثاني عام 2020.

“البعث” اتصلت بعضو المكتب التنفيذي المعني بقطاع البلديات في المحافظة المهندس صالح إبراهيم للاستفسار عن عدم تنفيذ المرسوم القاضي بحل مجلس البلدة، فكانت الإجابة “مازلنا ننتظر ترشيح البديل فالمجلس تم حله بالكامل ولا يجوز تكليف أي منه بتسيير عمل البلدية، ولذلك خاطبنا الجهة المعنية لترشيح البديل هذا كل ما في القضية، وبمجرد ترشيح البديل يصدر قرار تسمية المرشح”.