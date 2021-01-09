مخبز الحاضر بحلب بالخدمة بطاقة 8 طن يومياً

حلب – معن الغادري

وضعت المؤسسة السورية للمخابز مخبز الحاضر بالخدمة في ريف حلب الجنوبي بطاقة إنتاجية تبلغ 8 طن يومياً، وذلك بعد إعادة تأهيله وترميمه ضمن خططها لتأمين الخبز التمويني للمواطنين والتوسع في العمل.

وبين المهندس جهاد السمان مدير فرع السورية للمخابز بحلب أن العمل مستمر لتأهيل كافة المخابز في الريف والمدينة التي تعرضت إلى الأضرار وسرقة خطوط إنتاجها، ويأتي إعادة افتتاح مخبز الحاضر في الريف الجنوبي لمدينة حلب بهدف تأمين الرغيف لأهالي البلدة، وعدد من القرى المجاورة مثل عبطين، بلاس، الزربة، خان طومان، العيس، وغيرها من قرى الريف الجنوبي، مشيراً إلى أن عدد المخابز العامة الموضوعة في الخدمة بلغ 27 مخبزاً موزعة في الريف و المدينة تتضمن 36 خط إنتاج وإجمالي طاقتها الإنتاجية حوالي 300 طن يومياً .

يذكر أنه خلال الشهر الأخير من العام الماضي تم إطلاق المرحلة التجريبية لبيع مادة الخبز عبر نظام البطاقة الذكية، وحدد المكتب المختص في مجلس محافظة حلب بالتنسيق مع المؤسسة السورية للمخابز 811 منفذاً ومركزاً معتمداً للبيع موزعة بالريف والمدينة وعلى نحو يغطي كافة مناطق الريف والمدينة، وتم اعتماد 181 مخبزاً عاماً وخاصاً في الريف والمدينة، بالإضافة إلى 30 صالة ومركزاً تابعاً للسورية للتجارة و27 صالة تابعاً للجمعية التعاونية الاستهلاكية داخل المدينة، يضاف إلى ذلك 456 معتمداً في الريف وأحياء المدينة.