طرطوس تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سليماني

طرطوس- محمد محمود

أحيت طرطوس اليوم السبت الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، بإقامة حفل تكريم له ورفاقه في المركز الثقافي العربي بطرطوس بالتعاون بين محافظة طرطوس، والقنصلية الإيرانية في اللاذقية، وحضور محافظ المدينة صفوان ابو سعدى، وسفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية الدكتور جواد ترك آبادي، و الرفيق الدكتور محمد حبيب حسين أمين فرع طرطوس للحزب وقيادة شرطة طرطوس، وقادة والأجهزة الأمنية، والمسؤولون في الحزب والدولة والنقابات وأعضاء من مجلس الشعب.

محافظ طرطوس صفوان ابو سعدى أكد في كلمته أن استشهاد كوكبة من الشهداء وعلى رأسهم الحاج العماد قاسم سليماني قائد فيلق القدس قبل سنة من اليوم كان بعد أن قضى حياته في خدمة بلده، ومحور المقاومة والقضايا المحقة للشعوب في محاربة الاٍرهاب وداعميه هو منارة باقية للأجيال، وأضاف أن ذكرى الشهيد سليماني ستبقى خالدة في ضمير الشعب السوري الذي لم ينس وقوفه إلى جانب الجيش العربي السوري في دفاعه عن سورية ضد الإرهاب وبصماته الجلية في العديد من الانتصارات، مؤكدا أن العمل الإجرامي الذي ارتكبته الإدارة الأمريكية يؤكد مجددا نهجها المتواصل في دعم الاٍرهاب ونشر الفوضى وعدم الاستقرار وتطبيق شريعة الغاب خدمة للصهيونية الامريكية والاستعمار في المنطقة والعالم،

وأضاف: المؤكد أن هذه الجريمة زادت محور المقاومة عزيمة وإصرارا للوقوف في وجه السياسة الأمريكية التخريبية، كما زاد الشباب السوري والمقاوم تصميما على مواصلة النهج الذي بدأه الشهيد ورفاقه والبناء عليه لتعزيز قوة المقاومة وإحقاق الحق.

بدوره أكد السفير الإيراني جواد ترك آبادي في كلمته أن الحضور الشعبي الكبير الذي شاهده في محافظة طرطوس يعبر عن عمق الأوصال التي تجمع البلدين سورية وإيران، والتي ازدادت رسوخاً وقوة باختلاط دماء شهدائنا على هذه الأرض المباركة دفاعا عن الحق ودفاعا عن سورية ودفاعا عن محور المقاومة الذي استهدف في المؤامرة الكونية واستهدفت من خلاله سورية العزيزة لكي تستفرد بها. وأشاد بانتصارات الجيش السوري التي تعتبر من جوهر انتصارات محور المقاومة، لافتاً إلى استمرار دعمه حتى الانتصار الكامل، وتحدث السفير عن الموقف الشجاع للرئيس بشار الأسد الذي جنب المنطقة وحماها من تداعيات مخططات الشر وشدد على موقف إيران الداعم لقوى المقاومة حتى تحرير الأرض وعودة حقوق الشعب الفلسطيني.

تضمن الحفل عرض مقاطع توثيقية عن الحاج سليماني وبصماته في كيان المقاومة، كما تضمن أشعارا مهداة لروح الشهيد من الشاعر محمود حبيب والأدبية ردينة عاقل، وعملا فنيا لفرقة شهداء المقاومة، واختتم بتكريم مجموعة من ذوي الشهداء، وعلى هامش الحفل أقيم معرض صور فوتوغرافية حول الشهيد سليماني وأعماله واستشهاده.