الفرق الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها السنوية

واصلت الفرق الحزبية عقد مؤتمراتها السنوية، ففي فرع جامعة البعث للحزب عقدت فرقة الهندسة المعمارية الثانية مؤتمرها بحضور الرفيقة زهور عبدالهادي عضو قيادة فرع الجامعة رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام والدكتور توفيق المسعود أمين الشعبة الثانية.

وتركزت مداخلات أعضاء المؤتمر على ضرورة توفير اشتراك في المكتبات العالمية للطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية للاستفادة من العلوم الحديثة ومواكبة تطوراتها، إضافة إلى تجهيز قبو كلية العمارة نظرا للحاجة الضرورية له بسبب أعداد الطلبة الكبيرة في الكلية، وتضمنت المداخلات أيضا حاجة كلية التربية الموسيقية لمولدة كهربائية لزوم العمل في استوديوهاتها الكائنة في القبو وتخصيص اعتماد سنوي لصيانة تجهيزات الكلية الموسيقية.

الرفيقة عبدالهادي شكرت قيادة الفرقة على عملها خلال العام الماضي في تحسين الوضع التنظيمي والنهوض بالحالة التنظيمية في الفرقة وأشارت إلى ضرورة التحلي بشعور المواطنة الحقيقية التي تجعل المواطن يقف إلى جانب وطنه في كل محنة يتعرض لها.

بدوره الرفيق أمين الشعبة أكد على أهمية المؤتمرات بدورها المصوب والمصحح لمسيرة عام كامل من خلال الإضاءة على الايجابيات والارتقاء بها ومعالجة الخلل وتلافيه في خطتنا المستقبلية داعيا إلى بذل الجهود المضاعفة للوصول إلى حالة تنظيمية ترتقي لتطلعات القيادة وطموحات الجماهير واستكمالا لمسيرة الحزب الغنية بالعطاءات.

حضر المؤتمر الرفاق أعضاء قيادة الشعبة وعميدا كليتي الهندسة المعمارية والتربية الموسيقية.

مؤتمرات فرق طرطوس الحزبية السنوية

طرطوس – وائل علي

عقدت فرق بعزرائيل وبرمانة رعد وكوكب الهوى الحزبية ضمن قطاع شعبة الشيخ بدر وفرق القليعه وحيلاتا بقطاع شعبة الدريكيش مؤتمراتها السنوية بحضور عضو اللجنة المركزية للحزب عضو قيادة فرع طرطوس الرفيقة ندى علي التي أكدت أهمية المؤتمرات الحزبية كونها محطات نضالية هامة في الحياة البعثية، مشددةً على الاهتمام بالتنظيم وفكر البعث وإعداد جيل واع مثقف والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى والمفقودين والوقوف على احتياجاتهم .

ولفتت إلى أن الحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا الحبيب ووقوفه في وجه المؤامرات التي تحاك ضد بلدنا وأن تلك الضغوطات تأتي مع قرب الاستحقاق الرئاسي الدستوري منوهة إلى وقوف الرفاق البعثيين صفاً واحداً خلف قيادة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد ونوهت علي إلى المسؤولية الكبيرة تجاه الاستحقاق القادم وضرورة تكاتف الجهود لإنجاحها .

وأشار أمينا شعبة الشيخ بدر الرفيقة رحاب عباس والرفيق سمير علي أمين شعبة الدريكيش إلى الحالة التنظيمية والفكرية والثقافية وتحصين العقل والعمل على رفع السوية الفكرية للتماهي مع انتصارات الجيش العربي السوري .

وتركزت المداخلات حول مشكلة النقل على خط سير بعزرائيل طرطوس والإسراع في دراسة وتنفيذ المخطط التنظيمي و تأمين السماد للمزارعين وإحداث نقطة طبية في قطاع فرقة بعزرائيل وتوسيع شبكة الصرف الصحي وزيادة الأدوية المزمنة و زيادة مخصصات مازوت التدفئة و المازوت الزراعي وشق وتعزيل الطرق الزراعية وضبط الأسعار فيما قدم أنيناً فرقتي القابعة وحيلاتا جملة من المقترحات حول واقع العمل والمشكلات ضمن قطاعهما. حضر المؤتمرات أعضاء قيادة الشعبتين وعدد من الإدارات.

الفرق الحزبية في اللاذقية تواصل عقد مؤتمراتها

اللاذقية – مروان حويجة

تابعت الفرق الحزبية في فرع اللاذقية أعمال مؤتمراتها السنوية بروح عالية من المسؤولية والالتزام الحزبي وفي جوّ من الشفافية والديمقراطية، وقدّم الرفاق أعضاء المؤتمرات مداخلاتهم التي شملت الكثير من القضايا التنظيمية والفكرية والاقتصادية والزراعية والشبابية والنقابية والمهنية والإنتاجية ولامست الواقع المعيشي والخدمي والأسواق والأسعار واحتياجات العملية الزراعية .

حيث عقدت الفرقة العاملة في سلمى مؤتمرها السنوي اليوم على مدرج شعبة المدينة الثالثة وفرقة الصباحية في شعبة المنطقة الثانية مؤتمرها في مقر الشعبة بحضور الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين الفرع الذي أكد على أهمية المؤتمرات الحزبية لتقييم العمل وإلقاء الضوء على الإيجابيات لتعزيزها والإشارة إلى السلبيات لتجاوزها مشدّدا على ضرورة تفعيل العمل الجماعي للارتقاء بالأداء بما يحقق مسيرة التطور والبناء و نوّه الرفيق اسماعيل بالتزام الرفاق و فاعليتهم من خلال المشاركة الملتزمة بالمؤتمر وتقديم الرؤى والأفكار والمقترحات التي ترتقي بالأداء في مجالات و جوانب العمل الحزبي.

كما تحدث عن الحصار الاقتصادي وانعكاساته على المجتمع السوري مؤكداً ثقته بالنصر على الحرب الاقتصادية كما تحقق النصر بالحرب العسكرية بفضل تضحيات الجيش العربي السوري البطل وحكمة وشجاعة القائد الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد. وأكد على ضرورة الاهتمام بالجانب التنظيمي والعمل بروح الفريق الواحد من خلال التعاون والتنسيق والمتابعة المستمرة لتحقيق النجاح والتميز في الأداء لخدمة الوطن احتراما لأرواح الشهداء وتقديسا لدماء الجرحى ووفاء وولاء لسيد الوطن القائد الرمز السيد الرئيس بشار الأسد.

وأشار الرفيق اسماعيل إلى الدور المناط بنا جميعا من أجل المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم الذي سيكون تتويجا للنصر الكبير.

وتخلّل المؤتمرين عرض التقارير السنوية وقدّم الرفاق المؤتمِرين مداخلات منها ما يتعلق بإعادة بناء مقر فرقة سلمى والعمل على تأمين عودة تسيير باص نقل داخلي لبلدة سلمى مرّة كل أسبوع و إحداث مركز ناحية في البلدة إضافة إلى الإسراع بالتعويض للأهالي الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية بخصوص أضرار السكن.