انطلاق تصوير الجزء الثاني من “مقابلة مع السيد آدم”

بدأ المخرج فادي سليم تصوير أولى مشاهد الجزء الثاني من مسلسل “مقابلة مع السيد آدم” في مدينة دمشق، العمل من تأليفه وكتابته، وشاركه بكتابة السيناريو والحوار شادي كيوان، وإنتاج شركة “phonex group” فونيكس غروب.

يضمّ الجزء الجديد معظم أبطال الجزء الأول، إلى جانب مجموعة من الممثلين الجدد الذين سيلعبون أدواراً لخطوط درامية أضيفت إلى العمل.

يُذكر أن “مقابلة مع السيد آدم” عُرض في رمضان الماضي على عدة محطات عربية، والعمل بوليسي يحكي قصة “آدم” طبيب شرعي تتعرّض ابنته الوحيدة للخطف لإجباره على تغيير تقريره في إحدى القضايا ليبدأ بعدها عمليات انتقام متسلسلة تطال عدداً من المتورطين.