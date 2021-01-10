انطلاق فعاليات مهرحان المسرح العربي بالحسكة

الحسكة _ اسماعيل مطر

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان المسرح العربي على خشبة المركز الثقافي العربي بالحسكة حيث تم تقديم عرض بعنوان “لن تخبو الأضواء” بمشاركة كل من الممثلين فيصل حميد وعبدالله الزاهد وإخراج اسماعيل خلف مدير المسرحي القومي بالحسكة، والذي أكد بأنه أول مرة يقام نشاط باسم المسرح العربي، مبيناً أنه كان في الأعوام الماضية يتم الاحتفال بيوم المسرح العالمي، والذي يقام في شهر آذار من كل عام متمنياً أن يعاد تكرار الاحتفاء بيوم المسرح العربي في السنوات القادمة ويصبح تقليداً لافتاً إلى أن عرض “لن تخبو الأضواء” يهدف إلى استمراية العروض المسرحية والفنية على مستوى المحافظة والمسرح كان ملازماً للانتصارات الكبيرة التي حققها ويحققها بواسل قواتنا المسلحة على امتداد جغرافية الوطن بتطهير تراب الوطن من رجس الإرهاب وداعمية.

فيما أشار الممثل فيصل حميد في عرض “مرايا” إلى شخص يحلم بأن يصبح ممثل ضمن أزمة ممثلين لكنه يستيقظ من نومه فيتضح له بأنه حلم، وأشاد الممثل عبدالله الزاهد إلى متابعة جمهور الحسكة لجميع الأنشطة والفعاليات الفنية المتعددة في رسالة بأن المسرح له دور كبير في الحياة اليومية.