طهران: المهم رفع العقوبات والاتفاق النووي ليس مقدساً

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أن الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة الدول الكبرى “ليس مقدساً لدينا” لافتاً إلى أن ما يهم بلاده هو رفع العقوبات والحظر عنها.

وقال قاليباف في كلمة خلال الجلسة العلنية للمجلس الإيراني اليوم إن الاستراتيجية الإيرانية الأساسية في مواجهة أعدائها تتمثل بإفشال الحظر تمهيداً لرفعه، موضحاً أن “عودة أمريكا إلى الاتفاق لا تعني شيئا بالنسبة لطهران بل المهم لديها هو رفع الحظر والعقوبات”.

وشدد قاليباف على وجوب اعتراف الغرب بحقوق الشعب الإيراني ورفع الحظر عنه، مشيراً إلى أن بلاده ستفي بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي إذا التزمت الدول الغربية بها.

في الأثناء، أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري أن وجود القوات الأجنبية في منطقة الخليج هو المسؤول عن زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وقال تنكسيري في حوار تلفزيوني إن الخليج يحظى بالأمن الكامل رغم المحاولات الأميركية لزعزعة الوضع فيه مشددا على أنه يجب على أميركا أن تغادر المنطقة حتى تتمكن دولها من التفاهم والحفاظ على الاستقرار.

وأشار تنكسيري إلى أن القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية باتت تسيطر وترصد بشكل تام منطقة الخليج بفضل الإمكانات التي تمتلكها وتواجد قوات التعبئة والرصد الاستخباري بالرادارات والمنظومات الالكترونية والالكتروبصرية التي حصلت عليها.

ولفت إلى أن المناورات والاستعدادات التي تقوم بها القوات الإيرانية تؤثر بشكل كبير على وضع العدو حيث تجعله يفكر بشكل جدي قبل خوض أي مغامرة ضد إيران.

وحول توقيف ناقلة النفط الكورية الجنوبية من قبل بحرية الحرس الثوري بين تنكسيري أن عملية التوقيف جرت بناء على طلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان وقرار من السلطة القضائية موضحا أن الناقلة قامت بتلويث المياه ولذا تم توقيفها.

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت في الرابع من الشهر الجاري أن عملية توقيف السفينة الكورية من قبل الحرس الثوري جاءت لأسباب فنية بحتة مبينة أنه جرى توقيف السفينة بسبب تلويث البيئة البحرية وذلك بقرار من جهاز القضاء.

من جهته، قال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن القوة البرية ستقيم قريباً مناورات عسكرية جنوب شرق البلاد.

وفي تصريح لوكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية، قال حيدري إن “المناورات تظهر قوة إيران الدفاعية أمام الأعداء ليعلموا أن يدها على الزناد وستجتث كل عدو يفكر بالاعتداء عليها”.

وأضاف حيدري أن المناورات المشتركة لوحدات الطائرات المسيّرة للجيش الإيراني التي أقيمت مؤخراً هي “رسالة لأعداء إيران ليدركوا ما سينتظرهم في حال ارتكابهم أي خطأ”.