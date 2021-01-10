قوات الاحتلال الأمريكي تواصل نهب ثروات سورية .. 50 شاحنة شعير إلى العراق

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي عمليات السرقة للثروات السورية والمحاصيل الزراعية ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية حيث أخرجت قوات الاحتلال رتل آليات محملاً بالشعير المسروق من الأراضي السورية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية.

وبينت مصادر محلية أن الرتل يضم 50 شاحنة مع عدد من البرادات خرجت من مدينة المالكية إلى معبر الوليد غير الشرعي متجهة إلى الأراضي العراقية. ولفتت المصادر إلى قيام الاحتلال الأمريكي بعمليات سرقة منظمة للحبوب المنتجة من الحقول السورية آخرها سرقة الأقماح من صومعة الطويبة ومن مستودعات شركة نما.

في الأثناء، قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء هجمات متفرقة على تحركاتهم ومواقعهم من قبل مجهولين بريفي الرقة ودير الزور. وقالت مصادر محلية إن مسلحين اثنين من ميليشيا قسد قتلا بهجوم شنه مجهولون على سيارة عسكرية بمنطقة عايد غرب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

ولفتت المصادر إلى أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا قسد انفجرت على مفرق مزرعة كبش شمال غرب الرقة ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف مسلحي الميليشيا في حين أصيب مسلح من ميليشيا قسد بانفجار عبوة ناسفة في محيط مدينة عين عيسى شمال الرقة.

وفي دير الزور قالت مصادر محلية إن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة سيارة عسكرية تابعة لميليشيا قسد في بلدة الصور بالريف الشمالي ما أسفر عن احتراق السيارة وإصابة من فيها.