استشهاد أحد وجهاء قبيلة العكيدات وابنه برصاص مجهولين في قرية حوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي

دير الزور- مساعد العلي

استشهد أحد وجهاء قبيلة العكيدات وابنه برصاص مجهولين في قرية حوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي التي تسيطر عليها ميليشيا (قسد) المدعومة من الاحتلال الأمريكي.

وذكرت مصادر أهلية أن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا الرصاص على الشيخ أطليوش الشتات أحد وجهاء قبيلة العكيدات في قرية حوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي ما تسبب باستشهاده مع ابنه.

وأقدمت ميليشيا (قسد) بدعم أمريكي صهيوني على تصفية عدد من الرموز الوطنية ووجهاء القبائل كاستهداف الشيخ مطشر الهفل الذي اغتالته مجموعة من مسلحي الميليشيا بدم بارد وفي وضح النهار في أيلول الماضي.