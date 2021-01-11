11, يناير, 2021 - 2:00 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

دياب: لبنان دخل مرحلة خطيرة من تفشي كورونا

أخبار صحيفة البعث    2

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب من أن لبنان دخل مرحلة خطيرة لجهة تفشي وباء كورونا.

وقال دياب خلال اجتماع اللجنة الوزارية اللبنانية بشأن مكافحة الوباء اليوم كل المؤشرات حول تفشي وباء كورونا تدل بوضوح على أننا دخلنا مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى نحن على أبواب هذه المرحلة.

وأضاف واجبنا حماية اللبنانيين من أنفسهم بسبب استهتار قسم كبير منهم وعلينا أن نستدرك الوضع بإقفال تام وصارم وحازم للبلد او نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي.

وكانت مصادر طبية لبنانية حذرت من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا ليصل إلى ثمانية الاف وحتى عشرة آلاف إصابة في اليوم الواحد ما لم يتقيد اللبنانيون بالإجراءات والضوابط الصحية

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