سيدات كرة الخابور في الصدارة من التجربة الأولى!!

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

استطاع فريق الخابور بكرة القدم للسيدات أن يتصدر فرق الدوري بعد نهاية مرحلة الذهاب، محققاً بذلك إنجازاً غير مسبوق في تجربته الأولى بالدوري، مؤكداً أن الترشيحات التي استبعدته عن المنافسة عند انطلاق المسابقة كانت خاطئة تماماً كون أعمار الفريق هي الأصغر بين فرق الدوري.

المدير الفني للفريق الكابتن مصطفى الأحمد أكد لـ “البعث” أنه لم يتفاجأ من نتائج الفريق الجديد على الساحة الكروية، وذلك بتواجد مجموعة متميزة من اللاعبات الواعدات، مضيفاً: كنا على ثقة وتفاؤل بمشاركة فريقنا للمرة الأولى باسم نادي الخابور بعد المشاركة قبل فترة قصيرة في بطولة القسم للناشئات وتتويجنا باللقب، والفريق الناشئ ذاته شارك في دوري السيدات منهياً القسم الأول من الدوري في المركز الأول بخمسة انتصارات وثلاثة تعادلات، على الرغم من مواجهة فرق قوية، خاصة شرطة حماة وحمص والوحدة.

وأشار الأحمد إلى أن فريقه يملك مواهب رائعة في جميع الخطوط، مع تعزيز صفوفه بثلاث لاعبات من أندية دمشق وحماة، وكشف الأحمد أن الفريق بأكمله سيمضي بالهمة ذاتها والحماس لخوض النصف الثاني من الدوري على اعتبار أن الحفاظ على الصدارة أصعب من الوصول إليها.