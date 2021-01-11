في ذكرى استشهاد سليماني.. استمرار المقاومة حتى تحقيق النصر

حمص –سمر محفوض:

بمشاركة رسمية وشعبية أقيم في المركز الثقافي بحمص حفل تكريم لشهداء محور المقاومة بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني بحضور الرفيق عمر حورية أمين فرع حمص للحزب ومحافظ حمص المهندس بسام بارسيك وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية بدمشق جواد ترك أبادي واللواء قائد المنطقة الوسطى وقائد شرطة حمص ورجال دين ووجهاء عشائر وفعاليات اجتماعية واقتصادية.

وأكدت الكلمات قيمة الشهادة والشهداء لرسم مستقبل الانتصار، وأن سورية بفضل حكمة قائدها وتضحيات الجيش العربي السوري ودعم الحلفاء والأصدقاء حققت الانتصار وهي مستمرة حتى تحرير كل الاراضي السورية.

كما تم عرض فيلم وثائقي عن بطولات الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب وعن مشاركة الشهيد الفريق سليماني في انتصارات الجيش العربي السوري.

الرفيق حورية أكد أن حمص كبقية المحافظات السورية قاومت الإرهاب وقدمت الشهداء الذين رسمت دمائهم وتضحياتهم مستقبل الأمان والاستقرار الذي تعيشه حمص، لافتاً لأننا مستمرون بتقديم الشهداء والجرحى لأجل انتصار وعزة سورية.

بدوره أشاد محافظ حمص بقيمة الشهادة باعتبارها تجسيد حي للغيرة الوطنية، وأضاف: أن محور المقاومة قدم ومازال وسيبقى يقدم قوافل الشهداء بمواجهة الارهاب.

وأكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية بدمشق أن التحالف مع الجيش العربي السوري مستمر كاستمرار محور المقاومة حتى تحقيق الانتصار لدماء الشهداء وعلى رأسهم الشهيد الفريق قاسم سليماني، وإن الوفاء لدماء الشهداء هي الدافع للاستمرار بالانتصارات ومواجهة الارهاب ,وأن محور المقاومة مستمر بنضاله ضد الارهاب حتى تحرير كل الاراضي السورية والقدس من أيادي المحتلين..

مطران حمص وحماة للروم الارثوذكس جورج أبو زخم بين أن إحياء ذكرى الشهداء هو تجديد الوعد والعهد للوفاء لدماء شهداؤنا وفي تراب سورية تشاركت دماء الاصدقاء والحلفاء مع دماء الجيش العربي السوري لتحقيق الانتصار.

وأشار مدير أوقاف حمص الشيخ عصام المصري أن الشهادة هي القيمة العليا التي يطمح لها كل منا لأنها المرتبة الغالية عند رب العالمين وبفضل دماء الشهداء سيتحقق الانتصار.