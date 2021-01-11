مشاركات قادمة لنادي السكك على طريق إكمال النجاحات

لا يختلف أحد على الجهود التي يبذلها القائمون على نادي السكك الحديدية في حلب الذي يعد واحداً من الأندية التي أنشئت حديثاً، لكنه بات رقماً صعباً في الألعاب الفردية التي يشارك بها، وبعض ألعاب الكرات مثل (السلة والطاولة)، وما يميز النادي أنه يمتلك منشأة حضارية استفاد منها بالطريقة المثلى من خلال احتضانه للكثير من الألعاب والبطولات المحلية، وقدم نفسه كناد مجتهد يمتلك طموحاً كبيراً للمستقبل.

عضو إدارة النادي عماد مارديني كشف لـ “البعث” أن النادي حقق قفزة نوعية من خلال الدعم اللامحدود الذي يقدم من قبل المعنيين بالنادي، وعلى رأسهم المدير العام للسكك والخطوط الحديدية الدكتور نجيب الفارس، ومدير النادي عبد الله الفرج من أجل تطوير واقع مختلف الألعاب بالنادي.

وأضاف مارديني: في العام الماضي، ورغم جائحة كورونا، إلا أننا استطعنا التفوق في بعض الألعاب مثل كرة الطاولة، وكرة السلة، ولولا سوء الطالع لنجح النادي بالتأهل لدوري الأضواء، كما استطاع النادي أن يكون من بين مقدمة الأندية في الكاراتيه والملاكمة، وسيطر على كافة البطولات التي أقيمت في حلب في لعبة كرة الطاولة، كما أننا نستعد للمشاركة في البطولات الخارجية، وأبرزها على مستوى غرب آسيا.

وأشار مارديني إلى أن النادي يملك منشأة متميزة واستثمارات من مسبح، وصالة “جيم”، وصالة متطورة وحديثة لكرة السلة، وصالة ايروبيك، وصالة خاصة لكرة الطاولة، (وهي الصالة الوحيدة الموجودة في سورية الخاصة بالطاولة)، لكنه طالب في الوقت نفسه أن يتم تقديم الدعم للنادي ببعض التجهيزات من كرات ومضارب تدريبية، كما تمنى العمل على وضع خطة من أجل إشادة فندق تابع للنادي وقريب من المنشأة لاستضافة الفرق من كافة المحافظات التي تواجه فرق النادي بكافة الألعاب.

ونوّه مارديني إلى وجود سعي ليتحول النادي إلى هيئة رياضية يرأسها المدير العام للمؤسسة أسوة ببقية أندية الهيئات: (الجيش، الشرطة).

عماد درويش