٣٣٥ مليوناً قيمة توسعات وصيانات مشروعات الصرف الصحي

اللاذقية- مروان حويجة

وضعت الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة اللاذقية خطة مشروعات توسعات واستبدالات وصيانات لشبكات الصرف الصحي خلال العام الجاري، وذكر لـ “البعث” المهندس رفيق نوفل، مدير عام الشركة، أن القيمة الإجمالية لمشروعات الخطة تبلغ ٣٣٥ مليون ليرة، مبيّناً أن الصيانات المدرجة في الخطة تبلغ قيمتها ١٥٠ مليون ليرة، فيما تصل قيمة التوسعات والاستبدالات إلى ١٨٥ مليون ليرة، وقد تمت دراستها، وأن الشركة حالياً بصدد البدء بإجراءات التعاقد إيذاناً بتنفيذ المشروعات خلال العام الحالي.

وأشار نوفل إلى أعمال الصيانة التي نفذتها الشركة في المناطق والمحاور والمواقع التي تكون عرضة للاختناقات أكثر من غيرها خلال فصل الشتاء، حيث تم تنفيذ عمليات الصيانة للمطريات والشوّايات بالمدينة، وتعزيل كافة القنوات المطرية، وعمليات تسليك وتعزيل القنوات المائية في قطاع المدينة.

وعن المحاور التي تشملها خطة أعمال الشركة، أوضح المهندس سهيل شاهين، معاون مدير عام الشركة، أن الأعمال والصيانات والاستبدالات تشمل محاور الشبكة التابعة للشركة في مدينة اللاذقية، أما شبكات الصرف الصحي في ريف المحافظة فهي من اختصاص البلديات ومديرية الخدمات الفنية في اللاذقية، ولفت إلى أنه خلال العام الجاري سيتم وضع محطة الحويز في ريف جبلة في الخدمة، وتعمل بمبدأ التهوية المديدة، وقيد الإنجاز حالياً، وتخدّم قرى: سيانو- الحويز- كفردبيل- الروسية- درغامو، ومن المتوقع أن توضع في الخدمة نهاية هذا العام.