“ابتسامة الجوكر” سبب تشويه

في واقعة غريبة، وصلت فتاة إلى إحدى مستشفيات مدينة ميلانو الإيطالية بجروح غريبة في وجهها، عبارة عن جرحين عميقين في زوايا الفم باتجاه الأذنين ممتدين من الشفتين إلى الوجه، أصابها بهما شاب أكبر منها بقليل وهو صديقها في محاولة للتشبه بشخصية الجوكر الشهيرة. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن شاباً وفتاة رغبا في أن يبدوا مثل “الجوكر”، لكن التحدي المتهور، انتهى بنقل الفتاة إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح عميقة في شفتيها، وأصيبت الفتاة البالغة من العمر 14 عاماً، وهي من مدينة ميلانو شمالي إيطاليا، بالجروح على يد صديقها، وتم نقلها إلى مستشفى “شيرنوسكو سول نافيجليو”.

وقال الصبي البالغ من العمر 17 عاماً في تصريحات صحفية: “لقد أجرينا هذا الاختبار لمعرفة مستوى تحمّلنا لألم الإصابات”، ووفقاً لما ورد في التحقيقات التي أجراها رجال الشرطة مع الصبي، قال: “كان من المفترض أن تقوم صديقتي بإحداث الجروح نفسها بي، لكنها لم تفعل ذلك من شدة الآلام التي شعرت بها، ما استدعى الإسراع في نقلها إلى المستشفى”.

ولدى وصولهما إلى المستشفى، قال الصبي والفتاة لمحققي الشرطة إنهما تعرضا لهجوم في الشارع وهو ما أدّى لإصابتها بالجروح، وهي الرواية التي لم يصدّقها المحققون، ليعترفا في النهاية أنهما من فعلا بأنفسهما هذه الجروح، ومن خلال تحقيقات رجال الشرطة في الواقعة، يشتبه في أن هذه المحاولة كانت لمحاكاة الابتسامة الساخرة لشخصية “الجوكر” الشهيرة.

وما زالت تحقيقات الشرطة جارية لمحاولة فهم ما حدث بالفعل، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشاب والفتاة.