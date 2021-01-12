ديربي منتظر بين الجيش والوحدة في دوري سلة الرجال

ستكون الإثارة حاضرة بقوة في صالة نادي الوحدة التي ستشهد عند السادسة من مساء اليوم الثلاثاء ديربي العاصمة بين الجارين الوحدة والجيش، المباراة قمة بين قطبين من أقطاب السلة السورية، ومن المتوقع لها أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وبقدر ما يلف الترقب مجريات اللقاء، إلا أن عناوين الإثارة والندية تبدو مضمونة، حيث إن اللقاء سيكون هجومياً منذ بدايته، ويبدو أن نتيجة المباراة ستكون معلّقة لنهايتها، لأن الفريقين سيلعبان للفوز، إضافة إلى أن الحساسية ستفرض نفسها على اللقاء كونها مباراة جيران، وهذا ما سيساهم في إلغاء الكثير من الفوارق الفنية.

المباراة ستمتلك الكثير من الخصوصية كونها المواجهة الأولى لعلاء ادلبي ومنار الحمد اللذين كانا الموسم الماضي بصفوف الوحدة، وهما حالياً يلعبان مع الجيش، كما أن مدربي الفريقين تبادلا الأدوار، فمدرب الجيش سبق له أن أشرف على الوحدة في الموسم قبل الماضي، ومدرب الوحدة هيثم جميل كانت له تجربة مع الجيش في الموسم قبل الماضي أيضاً.

على صعيد الأهداف، الجيش يريد نسيان الخسارة الماضية أمام الاتحاد، وسيدخل اللقاء تحت شعار الفوز للاقتراب من وصافة الترتيب، خاصة أن مبارياته المقبلة ستكون سهلة، أما الوحدة فيدرك صعوبة مهمته في آخر مباراة له بالذهاب، لذلك يعوّل الفريق على مساندة جماهيره للخروج بنتيجة إيجابية.

يذكر أن الجيش خسر هذا الموسم مبارتين: أمام الكرامة (71-75)، وأمام الاتحاد في حلب (70-83)، وفاز في أربعة لقاءات، بينما خسر الوحدة ثلاث مباريات: أمام الجلاء في حلب (59-73)، وأمام الطليعة بحماة (83-88)، وأمام الكرامة بحمص (51-73)، وفاز في سبع مباريات، ويحتل المركز الثاني على لائحة الترتيب من عشرة لقاءات خاضها.

عماد درويش