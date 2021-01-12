“زراعة حماة” تستهدف تشجير 300 هكتار

حماة- محمد فرحة

أكد مدير الحراج في زراعة حماة عبد المعين اصطيف أن خطة المديرية تستهدف تشجير 300 هكتار خلال العام الجاري، وقد زراعة ما يقارب 103 هكتارات منها، وستتابع المديرية تنفيذ الخطة المقررة أصولاً.

وبين اصطيف أن عدد الحرائق التي شبّت في الصيف المنصرم زاد عن 346 حريقاً، منها 23 في الحراج أتت على 12 ألف دونم، في حين كان نصيب الأراضي الزراعية 323 حريقاً طالت 2750 دونماً من الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية، مشيراً إلى أن حرائق هذا العام سجلت رقماً هو الأعلى منذ عشر سنوات لجهة قوتها وأضرارها، واندلع جلّها في مجال غابات المنطقة الساحلية وحمص وحماة وفقاً لإحصاءات وزارة الزراعة، مبيناً .