طهران: ما نريده هو رفع العقوبات ثم يتم النظر بقضية دخول أميركا إلى الاتفاق النووي

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن أمريكا مطالبة برفع الحظر عن إيران قبل عودتها إلى الاتفاق النووي. ونقلت وكالة ارنا الإيرانية للأنباء عن ولايتي قوله اليوم لا نصر ولن نستعجل عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي… إن قضيتنا لا ترتكز على عودة أمريكا إلى الاتفاق من عدمه.. بل مطلبنا العقلاني والمنطقي يكمن في رفع الحظر عن البلاد.

ولفت ولايتي إلى أن إيران ومنذ التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015 مع مجموعة خمسة زائد واحد باشرت في تنفيذ التزاماتها على عكس الأمريكيين الذين ماطلوا في إلغاء الحظر ونقضوا عهدهم مشدداً على أنه بطبيعة الحال لو قررت واشنطن العودة إلى الاتفاق فعليها أن تلغي الحظر على طهران.

وأضاف ولايتي “نظراً للسجل السيئ الذي خلفه الأمريكيون في مجال تنفيذ التعهدات سيكون من حقنا ألا نثق بهم.. ولو أراد هؤلاء العودة إلى المفاوضات من جديد دون أن ينفذوا التزاماتهم السابقة فإن ذلك غير مقبول.

كما أعرب ولايتي عن أسفه لدور الدول الأوروبية الثلاث “فرنسا وألمانيا وبريطانيا السلبي في هذا الخصوص مبيناً إن هذه الدول تحذو حذو أمريكا وفرضت قيوداً كثيرة على إيران الأمر الذي شكل حظراً غير مباشر ضدنا”.

من جهة أخرى أشار ولايتي إلى أن القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي الإيراني مؤخراً لرفع الحظر عن البلاد ينص على حاجة إيران إلى التكنولوجيا النووية في المجالات العلمية والطبية وبما يستدعي تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة.

وشدد ولايتي على أن إيران كباقي الدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي من حقها أن تنتفع من المصالح السلمية للطاقة النووية.

في الأثناء، قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف: “لا يكفي أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي في الوضع الحالي”.

ولفت ظريف إلى أنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاول خلال السنوات الأربع الماضية أن يفرغ الاتفاق النووي من محتواه، وفرض عقوبات ستظل سارية إذا ما عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

وأضاف: “على الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها أولاً، ثم تصبح قضية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي قضية ثانوية. القضية الرئيسية هي تطبيع علاقاتنا الاقتصادية مع بقية الدول”.

وأوضح أن ما نريده هو رفع العقوبات، ثم يتم النظر بقضية دخول أميركا إلى الاتفاق النووي.

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية غير ممكنة.

وأشار ربيعي في تصريح اليوم إلى ما أدلى به عدد من المسؤولين الغربيين حول إمكانية إعادة التفاوض على الاتفاق النووي وقال إن إعادة التفاوض غير ممكنة حول الاتفاق النووي كما أن إيران والصين وروسيا أعلنت معارضتها” موضحاً أنه ليس هناك حاجة إلى إعادة التفاوض “فالعودة إلى الالتزامات لا تتطلب إجراء مفاوضات.

وبين ربيعي أن إيران حذرت منذ البداية مما تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من خروقات قانونية وسياسات أحادية الجانب معتبراً أن منتقدي ترامب داخل أمريكا وبعد تغاضيهم عن مواقفه ضد إيران دفعوا الثمن وارتدت عليهم هذه السياسات.

وأضاف: حذرنا من العواقب السيئة لسياسات ترامب وأشرنا إلى أنها لن تقتصر على الشعب الإيراني لافتاً إلى أن الحكومة الإيرانية عملت بكل جهد من أجل إيجاد ظروف الصمود والمقاومة الشعبية والحيلولة دون نجاح مخططات ترامب بشن حرب على إيران.