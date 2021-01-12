“كورونا” يفرض شروطه على مونديال كرة اليد في نسخته السابعة والعشرين

تتوجّه الأنظار مساء غد الأربعاء إلى القارة السمراء، حيث سنشهد افتتاح أولى البطولات الكبرى لهذا العام، كأس العالم لكرة اليد في نسختها السابعة والعشرين وبنكهة عربية هذه المرة، فالمضيف مصر للمرة الثانية بعد عام 1999، وستستمر المنافسات على مدى ثمانية عشر يوماً، وستقام مباريات البطولة داخل أربع صالات مغطاة، هي: صالة استاد القاهرة الدولي، وصالة العاصمة الإدارية، وصالة 6 أكتوبر، وصالة استاد برج العرب.

وتضمّ قائمة المنتخبات المتأهلة سبعة منتخبات سبق لها التتويج باللقب، إضافة لتقارب المستويات بين العديد منها، فقسمت المنتخبات الـ32 المشاركة بالبطولة إلى أربعة مستويات تمّ الإعلان عنها في 23 تموز الماضي قبل حوالي ستة أسابيع من إجراء القرعة، حيث ضمّ كل مستوى ثمانية منتخبات، وتتنافس منتخبات كل مجموعة فيما بينها بنظام دوري من مرحلة واحدة، على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني (الدور الرئيسي) والذي يضمّ 24 منتخباً لتقسم فيه المنتخبات على أربع مجموعات تتنافس فيما بينها، ليتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية فعاليات هذا الدور إلى دور الثمانية بداية الأدوار الإقصائية في البطولة، وستقام المباراة النهائية يوم 31 من الشهر الجاري.

ويفتتح منتخب مصر البطولة بمواجهة تشيلي، حيث سيكون أحد أكبر المرشحين للبطولة، فبعد نجاحه في الفوز بالمركز السابع خلال نسخة 1999، تزايد الاهتمام باللعبة في مصر وأفريقيا، وخلال النسخة التي تلتها أصبح المنتخب المصري أول فريق من خارج القارة الأوروبية يبلغ المربع الذهبي في مونديال اليد منذ بداية إقامة البطولة عام 1938، حيث حصد المركز الرابع، إنجاز استطاع المنتخب التونسي القيام به في نسخة 2005 التي استضافتها بلاده وأصبح ثاني منتخب من خارج أوروبا يبلغ المربع الذهبي، وبعدها بعشر سنوات أصبح المنتخب القطري ثالث منتخب يكسر الهيمنة الأوروبية على المربع الذهبي للبطولة وبلغ المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام فرنسا ليحرز المركز الثاني في البطولة.

وكانت اللجنة الطبية ببطولة كأس العالم لكرة اليد قد أعلنت عن تطبيق نظام الفقاعة في البطولة لحماية كل من يعمل في البطولة من فيروس كورونا، ونظام الفقاعة كما بات معلوماً يعني أن كل من يشارك بالبطولة سيتواجد بمكان محدّد في الصالة أو فندق الإقامة، ولن يخرج لأي مكان آخر، ويشمل هذا القرار جميع أفراد البعثات ومتطوعين وسائقي حافلات والعاملين بالصحافة والتلفزيون وكل أعضاء اللجنة المنظمة والعاملين بالصالات وكل من له اتصال مباشر مع بعثة المنتخبات المشاركة في البطولة، وسيتمّ عمل مسحة كل 72 ساعة لكل شخص داخل نظام الفقاعة.

مجموعات البطولة

المجموعة الأولى: ألمانيا- المجر- أوروغواي- الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: إسبانيا- تونس- البرازيل- بولندا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا- قطر- اليابان- أنغولا.

المجموعة الرابعة: الدنمارك- الأرجنتين- البحرين- الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الخامسة: النرويج- النمسا- فرنسا- الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة السادسة: البرتغال- الجزائر- أيسلندا- المغرب.

المجموعة السابعة: السويد- مصر- التشيك- تشيلي.

المجموعة الثامنة: سلوفينيا- بيلاروسيا– كوريا الجنوبية– روسيا.