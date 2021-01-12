مصباح ذكي يراقب كبار السن

يضطر بعض كبار السن للانتقال إلى أحد أفراد أسرته أو قبوله العيش في منشأة معيشية مساعدة، ما يعدّ قراراً مؤلماً، لكن هذا الأمر قد تجد له التكنولوجيا حلاً، ففي معرض CES الذي يعقد في لاس فيجاس الأمريكية في الفترة من 11 إلى 14 كانون الثاني عُرض مصباح ذكي Nobi Smart Lamp يوفر طريقة واحدة لمراقبة الأحباء الأكبر سناً للتأكد من أنهم ليسوا في أي نوع من الضيق.

ووفقاً لموقع “ديجيتال نريند” يستخدم المصباح الذكي Nobi الذكاء الاصطناعي لمراقبة أولئك الذين يعيشون بمفردهم ويمكنه تلقائياً اكتشاف سقوط شخص ما. ووفقاً لنوبي، يسقط واحد من كل ثلاثة أشخاص فوق 65 عاماً مرة واحدة على الأقل كل عام، ما يؤدّي غالباً إلى إصابات خطيرة، وإذا لم يستطع الشخص النهوض، فقد تكون النتائج كارثية.

وأجهزة مثل Life Alert والحلول الأخرى موجودة في السوق منذ سنوات، ولكن كلما زادت الضمانات الموجودة، كان كبار السن أكثر أماناً، وتقول “نوبي”: إن ما يصل إلى 95% من كبار السن الذين يعيشون بمفردهم لديهم أجهزة أمان، لكن لا يتم استخدامها في 80% من حالات السقوط لأسباب متنوعة. ويسمح لكبار السن بالحفاظ على استقلاليتهم لفترة أطول، ويوفر إضاءة ذكية ومراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويحتوي أيضاً على مجموعة من الميزات الأخرى.

ويمكن للمصباح أيضاً اكتشاف الحريق داخل المنزل ومراقبة جودة الهواء واكتشاف السطو والتعرف على الأنماط المعيشة للسكان عبر الذكاء الاصطناعي.