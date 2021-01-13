الصين تحث على تشكيل جبهة دولية موحدة لمكافحة الإرهاب

دعت الصين إلى بذل جهود دولية لتشكيل أوسع جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب، وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون قوله أمام المناقشة المفتوحة التي أجراها مجلس الأمن حول التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان بسبب الأعمال الإرهابية: “يجب علينا تعميق التوافق وتعزيز أوسع جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب” مشيراً إلى أن الإرهاب هو العدو المشترك للبشرية وأن مكافحته مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي وبالتالي فالوحدة هي أقوى سلاح لدحر هذا الإرهاب.

وأضاف تشانغ: “يجب علينا الالتزام بمعيار موحد ورفض الانتقائية في مكافحة الإرهاب.. لا يوجد إرهابيون جيدون أو سيئون وأي عمل إرهابي أينما وقع ومتى وقع وأيا كان مرتكبوه وأيا كان الدافع من ورائه علينا جميعاً إدانته”.

وتابع المندوب الصيني: “يجب تركيز جهودنا بشكل أفضل للاستجابة بفعالية للاتجاهات الإرهابية الجديدة وعند الاستجابة للتحديات الإرهابية الناشئة نحتاج إلى أدوات جديدة ومرنة تؤدي إلى نتائج.. ويجب أن نولي اهتماماً خاصاً للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن كوفيد19 والتزام اليقظة تجاه الإرهابيين ومنعهم من استغلال الفرص والاضطرابات الناجمة عن الجائحة للتحريض على الإرهاب والدعوة له” محذراً من أنه لا ينبغي إغفال حقيقة أن المشهد الدولي لمكافحة الإرهاب لا يزال قاتماً ومعقداً.