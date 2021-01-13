“الكنجينه”.. لحفظ الطعام

حفظ الطعام واحدة من المشكلات التي واجهت القدماء منذ فجر الحضارة البشرية، إذ كان عليهم أن يبقوا طعامهم بعيداً عن الحشرات والقوارض، والأهم من ذلك كان عليهم أن يحفظوه من التعفّن كي يبقى صالحاً للأكل أطول فترة ممكنة.

وعلى الرغم من عدم وجود تكنولوجيا متطورة لديهم كما لدينا الآن، استطاع أجدادنا النجاة بابتكار أساليبهم الخاصة، التي ما زال بعضها شائعاً إلى يومنا هذا. ومن الشعوب التي كان لديها طريقة مبتكرة في حفظ الطعام في فصل الشتاء القارس الشعب الأفغاني، الذين ابتكروا “كنجينه” وتعّد ثلاجة تقليدية. والـ”كنجينه” هي جرة لوزية الشكل تصنع من الطمي وتوضع فيها الفاكهة مثل العنب وغيره من الفواكه، وبعد ذلك يتمّ إغلاق الجرة بالطمي حتى يتمّ إغلاق أي منفذ للهواء إلى داخل الجرة. ويتمّ وضع هذه الجرار في حجرات مظلمة في طبقات أسفل الأرض، ثم يتمّ إخراجها وفتحها في فصل الشتاء لتناول الفاكهة الموجودة فيها، ويبلغ وزن الكنجينه الواحدة 4 كيلو تقريباً.