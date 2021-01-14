“الرغيف” سيىء في حماة ومديرية المخابز غائبة!

حماة- محمد فرحة

يشكو المواطن “الحموي” من سوء صناعة الرغيف بالشكل والمضمون، والدليل عشرات الضبوط التي تسجلها مديرية حماية المستهلك بحماة بحق الأفران المخالفة لإنتاج رغيف بمواصفات صحية، عدا عن التلاعب بالوزن؟!.

رئيس شعبة حماية المستهلك بمصياف نادر إسماعيل لم ينف الحال السيئ للرغيف، مشيراً إلى أن كل الضبوط التي يتم تنظيمها بحق المخابز تعود إما لسوء التصنيع، أو للتلاعب بالوزن في كل من المخابز الحكومية والخاصة.

وبيّن إسماعيل أن الخميرة المستخدمة سيئة لا تصلح لإنتاج رغيف بمواصفات جيدة، إذ غالباً ما تفوح رائحة الحموضة من الرغيف، لافتاً إلى أن معتمدي الخبز لا يتعاملون بشكل صحيح مع البطاقة الذكية، وبالرغم من تمريرها على الجهاز، لكن ربطات الخبز لا تسلّم لأصحابها وهذا مخالف.

في السياق ذاته نظمت مديرية حماية المستهلك بحماة قبل أيام ضبطاً بحق المخبز الآلي في السقيلبية لسوء إنتاج الرغيف، والغريب هو غياب دور مديرية مخابز حماة، وقد حاولنا الاتصال بها أكثر من مرة، إلا أن مديرها لم يرد!.

وحول سوء الخميرة قال خبير تموين في مديرية حماية المستهلك بأن الخميرة لها عمر أقصاه خمسة عشر يوماً إن تجاوزت هذه المدة سيكون تأثيرها غير جيد على إنتاج الرغيف، حيث تؤثر على خواصه وسويته.