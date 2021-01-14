صباغ يؤكد للسفير الإيراني عمق ومتانة العلاقات بين البلدين

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه السفير الإيراني بدمشق جواد ترك أبادي عمق ومتانة العلاقات السورية الإيرانية منوها بالدعم المستمر من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسورية في شتى المجالات.

وأعرب رئيس مجلس الشعب عن تقديره للدعوة الموجهة له للمشاركة في الندوة الحوارية الافتراضية التي يقيمها مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الاثنين القادم في إطار الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني مشدداً على أن سورية ماضية في دعمها للشعب الفلسطيني حتى نيله جميع حقوقه المشروعة.

من جانبه أكد السفير الإيراني أبادي على موقف بلاده المبدئي والثابت في دعم سورية وسيادتها ووحدة أراضيها مشيراً إلى ثبات المواقف الإيرانية والسورية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.

حضر اللقاء نائب رئيس المجلس محمد أكرم العجلاني وعضو المجلس فايزة العذبة.