مسرح ربيع الطفولة في ثقافة حمص

حمص- البعث

تشارك مديرية ثقافة حمص “قسم الأطفال واليافعين” في إحياء مهرجان مسرح الطفل الذي تقيمه وزارة الثقافة في محافظات عدة تحت عنوان: (ربيع الطفولة) اعتباراً من 1/15 ولغاية 2021/1/23 على مسرح قصر الثقافة بحمص بالتزامن مع بداية العطلة الانتصافية، وتتخلل المهرجان مجموعة متنوعة من المسرحيات الهادفة والممتعة منها: مسرحية “الغابة الضائعة” لفرقة هابي ماجيك، و”الحارس الأمين” إعداد وإشراف سعيد طوقتلي، ومسرحية “حكايا صغار”، و”تراثي هويتي” إعداد وإشراف بلال عرفة، ورقص تعبيري بعنوان: “تكتكات الطفولة” لفرقة فيوليت من إعداد وإشراف مجد إبراهيم.

كما يلتقي الأطفال مع عرضين مسرحيين على خشبة مسرح المركز الثقافي في المخرم: الأول بعنوان: “السنافر أصدقاء البيئة”، والثاني بعنوان: “حروف المحبة.. لغة السلام” للمخرج صخر كلثوم، الساعة الحادية عشرة من يومي الجمعة والسبت القادمين.