مليار و746 مليون ليرة مبيعات منشأة دواجن حمص

حمص- سمر محفوض

بلغت مبيعات منشأة دواجن حمص خلال العام الماضي نحو مليار و746 مليون ليرة من صوصي البياض والفروج وبيض المائدة. وذكر الدكتور محمد قيمر مدير منشأة دواجن حمص لـ”البعث” أنه تمّ منذ بداية العام إنتاج (1937000) بيضة تفريخ أمات البياض وإنتاج وبيع (587000) صوص بياض، إضافة لإنتاج وبيع (7572000) بيضة مائدة، وبالنسبة للحم الفروج الحيّ فقد أنتجت المنشأة (230000) كغ.

وبيّن قيمر أن المنشأة تعمل بالتنسيق مع المؤسسة العامة للدواجن بدمشق على تأمين فوج أمات بياض لتلبية حاجة المربين، ومنشآت المؤسّسة من الصوص البياض. وحول ارتفاع أسعار الفروج وبيض المائدة أوضح أن قطاع الدواجن يعاني بشكل عام من صعوبات، ويواجه تحديات كبيرة تتمثل في الارتفاع الكبير بأسعار المواد العلفية والتي ترافقت مع انخفاض أسعار بيع المنتجات، فسعر كيلو الفروج اليوم نحو 2700 ليرة من المربي، وهو سعر لا يتناسب مع كلفة التربية، مما يتسبّب بالخسارة، وبالتالي خروج المربين الصغار من سوق الإنتاج، وقد تمّ توقيع محضر اتفاق مع مؤسسة الأعلاف لتأمين المادة العلفية من المؤسسة، وهذا أثر إيجابياً على الاستمرار في التربية وزيادة الإنتاج.

وعلّل قيمر سبب انخفاض الإنتاج بعدة أسباب، منها ضعف القوة الشرائية لدى المواطن وزيادة العرض وقلّة الطلب، والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه المواطن السوري بسبب قانون قيصر. وبالنسبة للبيض فهو يباع في الصالات التابعة للمنشأة بـ4500 ليرة بفارق 30% أقل من السوق. وبيّن قيمر أن المنشأة تعاني من تذبذب أسعار المنتجات وأحياناً تباع بأقل من سعر الكلفة، عدا عن صعوبة تأمين الأعلاف بطريقة سهلة وصعوبة تأمين أفواج جديدة للتربية، لافتاً إلى أنه يوجد في المنشأة 134 عاملاً مابين عمال عاديين وفنيين من كافة الاختصاصات، والعمل بالمنشأة يتمّ بنظام مناوبات على مدار اليوم وذلك لتأمين الخدمة اللازمة للأفواج.