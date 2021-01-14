نادي الثعلة يعود لبناء القواعد والتعويل على أبنائه

السويداء- زياد عامر

حمل نادي الثعلة هموم طائرة السويداء لعدة سنوات، وكان سفيراً لها في الدوري بمختلف الدرجات، وبعد آخر تجربة باءت بالفشل، قررت إدارة النادي العودة للبناء من جديد في سبيل الوصول مجدداً لدوري الأضواء.

رئيس النادي طارق ذيب في حديث لـ “البعث” شرح أهم العقبات التي وقفت في وجه كرة الطائرة، وأهمها عدم وجود هنغار يقيها برد الشتاء وحرارة الصيف، كون الوعود بتحسين الوضع التي استمرت لعشرين سنة ذهبت أدراج الرياح، وأضاف ذيب: بعد أن انفرط عقد الفريق الأول، ومغادرة بعض لاعبيه لنادي الوحدة، وابتعاد الباقي لأسباب خاصة، قررت الإدارة إسناد مهمة تدريب الفئات العمرية للمدربين: شادي ذيب، وعدي الخطيب، وستكون هناك مشاركة بفئة الناشئين في تجمع أندية الدرجة الثانية، وبفئة الشباب إذا اكتمل عقد الفريق.

وبالانتقال للحديث عن لعبة كرة القدم، أوضح ذيب أنه بعد آخر مشاركة بنهائيات الدرجة الثانية، والإخفاق الذي حصل بسبب عدم القدرة على تأمين متطلبات العملية التدريبية بشكل مقبول، قررت الإدارة حل فريق الرجال، وبناء قاعدة كروية متينة من أجل أن تكون فاعلة بالمستقبل من خلال تكليف مدربين من أبناء النادي: (حسام حسون، رامز ورفعت العفيف)، وقد تمت المشاركة في بطولة المحافظة بفئتي الأشبال والناشئين، وكان مستوى الأشبال مقبولاً .

وعن باقي الألعاب، كشف رئيس النادي عن حصاد جيد للشطرنج الأنثوي، وتواجد جيد للكاراتيه بإشراف المدرب حسن الحمود، والكيك بوكسينغ بإشراف المدربين: سامر حماد، وضياء الشوفي.

الجدير ذكره أن النادي يعتمد على الهبات ومساعدات الاتحاد الرياضي، وبالتالي لن تستطيع إدارة النادي وضع خطة ثابتة لتطوير ألعابه لعدم معرفتها بالكتلة المالية القادمة.