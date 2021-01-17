أمين فرع الحزب ومحافظ الحكسة يعزيان بالشيخ اطليوش شتات ورفاقه

الحسكة- اسماعيل مطر:

قدم أمين فرع الحزب ومحافظ الحسكة واجب العزاء بالشيخ اطليوش شتات اللافي أحد شيوخ قبيلة العكيدات الذي استشهد هو ونجله وعدد من المدنيين على يد مجهولين يستقلون دراجة نارية، حيث أكد امين الفرع أن استهداف شيوخ العشائر والوجهاء والرموز الوطنية هو مشروع آخر من مشاريع الفتنة لإدخال الشعب السوري في صراعات جانبية يخدم مصالح المحتلين الامريكي والتركي ومشاريعهم في المنطقة عبر ادواتهم من العصابات المأجورة، لافتا الى أن كل ما يجري على الارض هو من نتائج وافرازات الحرب الكونية الظالمة على سورية، مشدداً على أن كل هذه الممارسات والحرب التي استهدفت على سورية لن تزيدنا إلا إصراراً وصموداً بالتصدي لهذه المشاريع التي يراد منها النيل من سورية ومن مواقفها المشرفة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

بدوره بين اللواء غسان خليل محافظ الحسكة أن ممارسات الغدر والإرهاب تجاه أبناء وطننا والرموز الوطنية الرافضة للاحتلال والعملاء والأذناب لن تنال من إرادتنا الوطنية في دحر المحتلين، وواجبنا أن نقف جميعا صفا واحدا كعشائر وجميع المكونات الاجتماعية لرفض المحتل وعصاباته ومرتزقته التي تنفذ ما لم تتجرأ عليه هذه الدول على استقدام جيوشها وتنفيذ مخططاتها وسرقة مقدراتنا، وبين أنه في كل شهر يتم سرقة أكثر من 150 ألف برميل نفط ونقله باتجاه شمال العراق مباشرة أو عن طريق خزانات وأنابيب تمتد عبر نهر دجلة وجوانب المعبر غير الشرعي وهذا فقط من محافظة الحسكة، إضافة لما يتم سرقته من حقول محافظة دير الزور، وهناك شركات نفطية وقعت مع العصابات اتفاقيات غير شرعية لسرقة النفط.