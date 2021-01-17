أنشطة ثقافية وفنية للأطفال خلال العطلة الانتصافية

اللاذقية- مروان حويجة

مع قدوم العطلة الانتصافية، أعدت مكتبة الأطفال العمومية برنامج نشاط ثقافياً وفنياً وترفيهياً منوعاً على مدار أيام العطلة، بما يمكن الأطفال أصدقاء المكتبة من ممارسة هواياتهم، وملء أوقات فراغهم بفقرات تعليمية مفيدة، وتتضمن الأنشطة التي انطلقت صباح السبت جلسات تفاعلية حول “ألف باء” الرسم، وتعليم الخط العربي، والزاوية الموسيقية، وسرد القصص المسموعة بأسلوب تفاعلي مشوّق، وفقرة الشطرنج، وتعليم اللغة الفرنسية، كما تقدم المكتبة محطة محببة للأطفال “حكايا التيتا فوفو”، وفقرة ألوان وحكايا، ويتابع الأطفال أيضاً محطة ثقافية فنية غنية عن مسرح الدمى، وفقرة تعليمية حول صناعة الدمى من الكروشيه، إضافة إلى محطة تعليمية خاصة باللغة الانكليزية، كما تتضمن الأنشطة اليومية قراءة قصة للأطفال، ونشاطات، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، وجلسات لفن الأوريغامي، وخصصت المكتبة أيام السبت والأحد والثلاثاء والخميس للإعارة الخارجية للكتب في المكتبة العمومية للأطفال في مركز ضاحية بسنادا بمدينة اللاذقية، إضافة إلى إتاحة الألعاب التلقائية واللعب الاستكشافي بما يحقق اللياقة الحركية والبدنية للطفل لما للألعاب الصغيرة الهادفة والجذابة من أهمية كونها من أهم المصادر المحببة والمفيدة للأطفال.

كما تقيم المكتبة رحلة تعريفية للأطفال بعمر ست سنوات فما دون إلى مركز فوج الإطفاء بمدينة اللاذقية.