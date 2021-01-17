الاحتلال التركي يحرم مجدداً الحسكة وريفها الغربي من مياه الشرب

في إطار انتهاكاتها اللاإنسانية المتواصلة بحق المدنيين قطعت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين مجددا مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها الغربي بعد إيقافهم تشغيل محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين المحتلة.

وأوضح مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة أن قوات الاحتلال التركي منعت عاملي المحطة التابعين للمؤسسة من تشغيلها وعمدت إلى إيقاف ضخ المياه ما يحرم نحو مليون مواطن من أهالي مدينة الحسكة والريف الغربي من مصدر المياه الوحيد.

يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي عمدت إلى إيقاف ضخ المياه من محطة علوك أكثر من 18 مرة منذ وجودها اللاشرعي في ريف الحسكة الشمالي نهاية شهر تشرين الأول عام 2019 ناهيك عن اعتدائها المستمر على البنى التحتية ومحطات وشبكات نقل الكهرباء في المنطقة الشمالية للتضييق على الاهالي وتهجيرهم من مناطقهم عبر حرمانهم من سبل الحياة فيها.