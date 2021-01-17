ربيع الطفولة ينطلق في حمص

حمص – سمر محفوض

انطلقت في حمص فعاليات مهرجان “ربيع الطفولة”على مسرح قصر الثقافة بالعرض المسرحي “الحارث الأمين” لفرقة هابي ماجيك، والذي تضمن فقرات هادفة إلى عرض “الغابة الضائعة” من “فهيم الفهمان”، إلى فقرة الساحر المميزة ضمن قالب كوميدي ترفيهي جمع بين تميز الأداء والرقص والغناء، وتفاعل الأطفال مع العرض وأبطاله.

وفي قسم القراءة الذي شهد افتتاح معرض لكتب الأطفال ضم أكثر من 300 عنوان, بمشاركة دار الربيع للنشر ومكتبة زنوبيا بالتعاون مع ملتقى أصدقاء الكتاب بحمص، تمازجت الألوان مع ضحكات الأطفال ضمن ورشة الرسم التي استقطبت عدداً من اليافعين والصغار بإشراف الفنان التشكيلي فوزي الساعدي، وتم خلالها شرح القواعد الأساسية للرسم ومزج الألوان الذي خصص لوحاته مع الأطفال بعنوان “الطبيعة”.

وأشارت مديرة قسم الأطفال واليافعين في ثقافة حمص صبا وسوف إلى أن كافة نشاطات المهرجان تتوجه للأطفال واليافعين ضمن نشاطات تفاعلية تهدف إلى ترسيخ القيم الأخلاقية والصداقة والتعاون.

وأكدت أنه إضافة للنشاطات الترفيهية يوجد مسابقات باللغة الإنكليزية، ونشاط القراءة بإشراف كتاب وقاصين وفقرات صحية عن وباء كورونا.

وأشار مدير فرقة هابي ماجيك سعيد طوقتلي إلى أن الفرقة قدمت مسرحية “الحارس الأمين” في اليوم الأول، و”الغابة الضائعة” في اليوم الثاني، وكلا العرضين يهدفان لتكريس القيم والأخلاق والسلوك الإيجابي بالمجتمع، وبدورها أشارت مديرة دار ومؤسسة زنوبيا سوسن خباز أن المعرض يضم قصصاً لذوي الإعاقة وأخرى عالمية وموسوعات علمية ويضم كتباً موجهة للطفل وللمربيين معاً.